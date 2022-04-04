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    Відбудова Сумщини: архітектори вже проєктують відновлення Тростянця

    Місто буде відновлено! - Відбудова Сумщини: архітектори вже проєктують відновлення Тростянця
    Місто буде відновлено!
    фото: Дмитро Живицький/Facebook

    Важливим напрямом роботи є відновлення інфраструктури

    У рамках відбудови Сумської області до Тростянця прибула група архітекторів та урбаністів, які працюватимуть над відновленням громади. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Facebook.

    «Разом із головним архітектором області Володимиром Биковим і спільно з фахівцями з Києва, проєктними інститутами обговорили перші кроки робіт. Починаємо обстеження території, проєктування та відновлення центральної частини Тростянця», – розповів Живицький.

    За його словами, важливим напрямом роботи є відновлення інфраструктури, тож всі комунальні служби працюють у цілодобовому режимі.

    «У Тростянці вже у частині міста є електроенергія. Цілодобово працюють електрики, газовики, комунальні служби. Робимо все необхідне, щоб люди були з теплом, світлом, газом водою», – зазначив голова Сумщини.

    Також Живицький повідомив, що відновлений буде і пʼятиповерховий будинок навпроти залізничного вокзалу, який вигорів вщент внаслідок дій російських окупантів.

    «Цей та інші будинки мають бути відновлені. Фахівці-архітектори будуть обстежувати ці будівлі та нададуть висновки та рекомендації щодо їх відновлення», – наголосив він.

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    Відбудова Сумщини: архітектори вже проєктують відновлення Тростянця
    Відбудова Сумщини: архітектори вже проєктують відновлення Тростянця
    фото: Дмитро Живицький/Facebook

    Раніше попередні плани відбудови Тростянця під час візиту до міста озвучив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

    Теги: росія окупанти міністр війна електроенергія Сумщина Україна будинок окупація Олександр Кубраков #stoprussia
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    Відбудова Сумщини: архітектори вже проєктують відновлення Тростянця