Японія відреагувала на звірства рашистів у Київській області

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда повідомив, що Японія занепокоєна повідомленням про вбивства мирних жителів на околицях Києва і що це є «порушенням міжнародного права». Про це він повідомив у своєму Twitter.

«Я глибоко шокований тим, що на околицях Києва вчинили страшні звірства проти мирного населення. Вбивство невинних мирних жителів порушує міжнародне гуманітарне право. Це абсолютно неприпустимо, і Японія найрішуче засуджує це», – написав Кішіда.

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда також підкреслив, що Росія повинна нести сувору відповідальність за ці дії.

I am deeply shocked at the fact that on the outskirts of Kyiv terrible atrocities have been perpetrated against civilians. The killing of innocent civilians violates international humanitarian law. It is absolutely intolerable and Japan condemns it in the strongest terms.