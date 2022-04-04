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    Японія відреагувала на звірства рашистів у Київській області

    Із Київщини&nbsp;вже вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців, яких вбили рашисти - Японія відреагувала на звірства рашистів у Київській області
    Із Київщини вже вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців, яких вбили рашисти
    фото з відкритих джерел

    «Я глибоко вражений тим фактом, що на околицях Києва чинять жахливі звірства проти мирних жителів»

    Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда повідомив, що Японія занепокоєна повідомленням про вбивства мирних жителів на околицях Києва і що це є «порушенням міжнародного права». Про це він повідомив у своєму Twitter.

    «Я глибоко шокований тим, що на околицях Києва вчинили страшні звірства проти мирного населення. Вбивство невинних мирних жителів порушує міжнародне гуманітарне право. Це абсолютно неприпустимо, і Японія найрішуче засуджує це», – написав Кішіда.

    Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда також підкреслив, що Росія повинна нести сувору відповідальність за ці дії.

    Нагадаємо, уряд Японії з 5 квітня вводить заборону на експорт до Росії предметів розкоші. Крім того, японські компанії попросять не розраховуватися рублями за постачання російських енергоносіїв.

    Нагадаємо, 2 квітня Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область були звільнені від противника. Згодом в мережі з’явилися численні свідчення масових убивств мешканців селища російськими загарбниками.

    Після появи свідчень масових військових злочинів у Бучі Євросоюз допоможе українцям зібрати докази для позовів у міжнародних судах.

    Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що з Київщини вже вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців.

    Теги: росія окупанти Японія війна Київщина Україна окупація #stoprussia
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    Японія відреагувала на звірства рашистів у Київській області