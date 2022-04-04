Японія відреагувала на звірства рашистів у Київській області

Із Київщини вже вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців, яких вбили рашисти

«Я глибоко вражений тим фактом, що на околицях Києва чинять жахливі звірства проти мирних жителів»

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда повідомив, що Японія занепокоєна повідомленням про вбивства мирних жителів на околицях Києва і що це є «порушенням міжнародного права». Про це він повідомив у своєму Twitter.

«Я глибоко шокований тим, що на околицях Києва вчинили страшні звірства проти мирного населення. Вбивство невинних мирних жителів порушує міжнародне гуманітарне право. Це абсолютно неприпустимо, і Японія найрішуче засуджує це», – написав Кішіда.

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда також підкреслив, що Росія повинна нести сувору відповідальність за ці дії.

I am deeply shocked at the fact that on the outskirts of Kyiv terrible atrocities have been perpetrated against civilians. The killing of innocent civilians violates international humanitarian law. It is absolutely intolerable and Japan condemns it in the strongest terms. — 岸田文雄 (@kishida230) April 4, 2022

Нагадаємо, уряд Японії з 5 квітня вводить заборону на експорт до Росії предметів розкоші. Крім того, японські компанії попросять не розраховуватися рублями за постачання російських енергоносіїв.

Нагадаємо, 2 квітня Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область були звільнені від противника. Згодом в мережі з’явилися численні свідчення масових убивств мешканців селища російськими загарбниками.

Після появи свідчень масових військових злочинів у Бучі Євросоюз допоможе українцям зібрати докази для позовів у міжнародних судах.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що з Київщини вже вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців.