Путін та його оточення добре заробляють на війні
Прибуток «Газпрому» значно виріс
Мовою оригіналу
Отраслевой издатель Energy Intelligence считает, что «Газпром» заработал 20,5 млрд долларов от продажи газа в Европе за первые два месяца 2022 года. Почти столько же, сколько он заработал в Европе за весь 2020 год.
Ещё раз: за два месяца столько же, сколько за весь 2020! Лично Путин, Миллер и Ротенберги заработали на войне
Доходы «Газпрома» от экспорта газа по итогам 2021 года взлетели почти в 2,2 раза (до 55,51 миллиарда долларов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая сумма раскрыта в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Физический объем экспорта газа увеличился на 0,5 процента (до 203,5 миллиарда кубометров). В декабре «Газпром» нарастил объем продаж на 12,4 процента по сравнению с ноябрем (до 16,1 миллиарда кубометров).
В сентябре 2021 года ряд депутатов Европарламента призвали Еврокомиссию начать расследование против «Газпрома» из-за рекордного роста цен на газ. Представители Польши и стран Балтики просили изучить действия компании, которые, по их версии, и спровоцировали взлет стоимости.
«Газпром» 7 февраля нарастил транзит через украинскую газотранспортную систему (ГТС), при этом мощности трубы «Ямал – Европа» остаются невостребованными.
А вот теперь самые неудобные сложные острые вопросы:
- Как так получилось, что разбомблены и уничтожены тысячи объектов коммуникаций, транспорта, аэродромы и аэропорты, дома и тысячи людей, но огромный газовый комплекс и трубопроводы оказались неповреждёнными?
- Как так получилось, что «Газпром», чекисты и Кремль заработали на газе за первые два месяца 2022 года больше, чем за весь 2020 год?
- Как же так устроен современный мир, что даже при очевидных колоссальных жертвах этой чудовищной войны и более 4,000,000 беженцев из Украины в Европу, газ «Газпрома» продолжает нестись через трубопроводы Украины без всяких проблем в Европу из России? И как Вы на фоне жутких кадров из Бучи и других мест Украины Вы можете прокомментировать фразу «каждая жизнь бесценна», если на самом деле Украина продолжает прокачивать, а Европа покупать газ у страны, армия которой уничтожила уже тысячи жителей Украины (потому что военные Украины тоже жители, и они выполняли свой долг, защищая Родину)?
Не перестаю удивляться уровню цинизма современного мира.
И последнее. Долгие годы я открыто в СМИ, в Европарламенте под стенограмму, у ворот ЕСПЧ и вообще везде где можно говорил о фашизации России, о создании пыточных конвейеров и тоталитарной системе подавления воли, о подчинении большинства населения России воле диктатора Путина, я показал с риском для моей и не только моей жизней страшные кадры из российских пыточных, которые транслировали миру ведущие СМИ CNN, BBC, France2, AFP etc, мы доказали всему миру бесчеловечность режима Путина ещё осенью 2021 года и говорили о том что этот режим опасен и для россиян, и для мира, но что сделал мир?
Джерело: блог Володимира Осечкіна