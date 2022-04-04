Путін та його оточення добре заробляють на війні

Прибуток «Газпрому» значно виріс

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Отраслевой издатель Energy Intelligence считает, что «Газпром» заработал 20,5 млрд долларов от продажи газа в Европе за первые два месяца 2022 года. Почти столько же, сколько он заработал в Европе за весь 2020 год.

Ещё раз: за два месяца столько же, сколько за весь 2020! Лично Путин, Миллер и Ротенберги заработали на войне

Доходы «Газпрома» от экспорта газа по итогам 2021 года взлетели почти в 2,2 раза (до 55,51 миллиарда долларов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая сумма раскрыта в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Физический объем экспорта газа увеличился на 0,5 процента (до 203,5 миллиарда кубометров). В декабре «Газпром» нарастил объем продаж на 12,4 процента по сравнению с ноябрем (до 16,1 миллиарда кубометров).

В сентябре 2021 года ряд депутатов Европарламента призвали Еврокомиссию начать расследование против «Газпрома» из-за рекордного роста цен на газ. Представители Польши и стран Балтики просили изучить действия компании, которые, по их версии, и спровоцировали взлет стоимости.

«Газпром» 7 февраля нарастил транзит через украинскую газотранспортную систему (ГТС), при этом мощности трубы «Ямал – Европа» остаются невостребованными.

А вот теперь самые неудобные сложные острые вопросы:

Как так получилось, что разбомблены и уничтожены тысячи объектов коммуникаций, транспорта, аэродромы и аэропорты, дома и тысячи людей, но огромный газовый комплекс и трубопроводы оказались неповреждёнными?

Как так получилось, что «Газпром», чекисты и Кремль заработали на газе за первые два месяца 2022 года больше, чем за весь 2020 год?

Как же так устроен современный мир, что даже при очевидных колоссальных жертвах этой чудовищной войны и более 4,000,000 беженцев из Украины в Европу, газ «Газпрома» продолжает нестись через трубопроводы Украины без всяких проблем в Европу из России? И как Вы на фоне жутких кадров из Бучи и других мест Украины Вы можете прокомментировать фразу «каждая жизнь бесценна», если на самом деле Украина продолжает прокачивать, а Европа покупать газ у страны, армия которой уничтожила уже тысячи жителей Украины (потому что военные Украины тоже жители, и они выполняли свой долг, защищая Родину)?

Не перестаю удивляться уровню цинизма современного мира.

И последнее. Долгие годы я открыто в СМИ, в Европарламенте под стенограмму, у ворот ЕСПЧ и вообще везде где можно говорил о фашизации России, о создании пыточных конвейеров и тоталитарной системе подавления воли, о подчинении большинства населения России воле диктатора Путина, я показал с риском для моей и не только моей жизней страшные кадры из российских пыточных, которые транслировали миру ведущие СМИ CNN, BBC, France2, AFP etc, мы доказали всему миру бесчеловечность режима Путина ещё осенью 2021 года и говорили о том что этот режим опасен и для россиян, и для мира, но что сделал мир?

Джерело: блог Володимира Осечкіна

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