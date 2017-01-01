Місцеві вибори не показують реальної політичної ситуації в країні

Люди розчаровані у всіх політсилах і взагалі не хочуть йти на вибори

Мовою оригіналу Пошла в СМИ «джинса» из серии БПП, «Батькивщина» и Аграрная партия получили большинство мест на выборах глав ОТГ. Я уже несколько раз писал о том, что местные выборы никогда не соответствуют голосованию за партии на парламентских выборах. Это понимают все политтехнологи. Поскольку в сельсоветы идут

Дмитро Корнійчук Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

Дмитро Корнійчук

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Місцеві вибори

Люди розчаровані у всіх політсилах і взагалі не хочуть йти на вибори

Мовою оригіналу

Пошла в СМИ «джинса» из серии БПП, «Батькивщина» и Аграрная партия получили большинство мест на выборах глав ОТГ.

Я уже несколько раз писал о том, что местные выборы никогда не соответствуют голосованию за партии на парламентских выборах. Это понимают все политтехнологи.

Поскольку в сельсоветы идут местные, которых знают люди. И им все равно, под чьим брендом - БПП, «Батькивщины» или самовыдвиженцев.

Мы же прекрасно понимаем, что никто не будет голосовать на парламентских выборах за ту же непроходную и импотентную Аграрную партию. Люди вообще не знают, что это за партия такая. А на местных выборах можно и поддержать кандидатов-аграриев: типа, нейтральный бренд. Причем зайти под ним могли люди, связанные с властью.

Или «Батькивщина» с БПП рассказывают: они взяли 20-30% на выборах в ОТГ. И это есть их реальный рейтинг по стране. Это полный бред.

Поэтому, повторюсь, все эти выборы в ОТГ не показывают реальный политический расклад в стране. А он прост - люди разочарованы во всех политсилах и вообще не хотят идти на выборы...

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Джерело: блог Дмитра Корнійчука

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