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    Думки вголос

    Місцеві вибори не показують реальної політичної ситуації в країні

    Люди розчаровані у всіх політсилах і взагалі не хочуть йти на вибори
    Мовою оригіналу Пошла в СМИ «джинса» из серии БПП, «Батькивщина» и Аграрная партия получили большинство мест на выборах глав ОТГ. Я уже несколько раз писал о том, что местные выборы никогда не соответствуют голосованию за партии на парламентских выборах. Это понимают все политтехнологи. Поскольку в сельсоветы идут
    • Дмитро Корнійчук

      Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    • Сьогодні, 10:26
    • Розсилка
    Місцеві вибори
    Місцеві вибори

    Люди розчаровані у всіх політсилах і взагалі не хочуть йти на вибори

    Мовою оригіналу

    Пошла в СМИ «джинса» из серии БПП, «Батькивщина» и Аграрная партия получили большинство мест на выборах глав ОТГ.

    Я уже несколько раз писал о том, что местные выборы никогда не соответствуют голосованию за партии на парламентских выборах. Это понимают все политтехнологи. 
    Поскольку в сельсоветы идут местные, которых знают люди. И им все равно, под чьим брендом - БПП, «Батькивщины» или самовыдвиженцев.

    Мы же прекрасно понимаем, что никто не будет голосовать на парламентских выборах за ту же непроходную и импотентную Аграрную партию. Люди вообще не знают, что это за партия такая. А на местных выборах можно и поддержать кандидатов-аграриев: типа, нейтральный бренд. Причем зайти под ним могли люди, связанные с властью.

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    Или «Батькивщина» с БПП рассказывают: они взяли 20-30% на выборах в ОТГ. И это есть их реальный рейтинг по стране. Это полный бред.

    Поэтому, повторюсь, все эти выборы в ОТГ не показывают реальный политический расклад в стране. А он прост - люди разочарованы во всех политсилах и вообще не хотят идти на выборы...

    Читайте також: Місцеві вибори. Як БПП і «Батьківщина» не поділили перше місце

    Джерело: блог Дмитра Корнійчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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