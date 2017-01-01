Місцеві вибори. Як БПП і «Батьківщина» не поділили перше місце

Кожна з політичних сил заявила про свою беззаперечну перемогу

24 грудня в Україні пройшли чергова хвиля виборів у 51 об’єднаній територіальній громаді 17 областей: п’ять є міськими громадами, 30 – сільськими, 16 – селищними. За даними громадянської мережі «Опора», явка у більшості ОТГ перевищила 50%. Близько 80% кандидатів на виборах депутатів сільських та селищних рад

Фото: nv.ua Партії Тимошенко і Порошенка заявили про свою беззаперечну перемогу на місцевих виборах

Кожна з політичних сил заявила про свою беззаперечну перемогу

24 грудня в Україні пройшли чергова хвиля виборів у 51 об’єднаній територіальній громаді 17 областей: п’ять є міськими громадами, 30 – сільськими, 16 – селищними. За даними громадянської мережі «Опора», явка у більшості ОТГ перевищила 50%.

Близько 80% кандидатів на виборах депутатів сільських та селищних рад були висунуті місцевими організаціями партій і лише 20% кандидатів були самовисуванцями. Участь у кампанії брали 42 політичні сили.

Офіційних результатів доки немає. Та перелік лідерів цієї гонки традиційний: як і в попередні хвилі про свою «беззаперечну перемогу» заявили і БПП, і «Батьківщина».

Вибори пройшли у одній ОТГ у Вінницькій, Волинській, Рівненській та Сумській областях; у двох ОТГ - в Запорізькій, Львівській, Одеській, Херсонській, Черкаській; у трьох - у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Київській; у чотирьох - в Чернівецькій і Чернігівській областях; у шести - в Хмельницькій області, у семи - в Миколаївській і Полтавській областях. Загалом голосування проходило на 391 виборчій дільниці.

Партійні підрахунки – паралельна реальність

В БПП переконливо заявили про свою перемогу 24 грудня у 28 громадах. За даними паралельного підрахунку голосів, проведеного партійними штабами, 28 переможців на посади голів громад (55% від загальної кількості) - члени партії, самовисуванці чи кандидати, які йшли за підтримки партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Кандидати від БПП очолять три міських, 5 селищних та 20 сільських територіальних громад. Більше за все громад кандидати від БПП очолять в Миколаївській (сім), Полтавській (шість), Дніпропетровській (три) областях.

«З них, - як повідомив нардеп Сергій Березенко, - 17 були висунуті партією, чотири - це були члені партії - самовисуванці, і сім - самовисуванці, що йшли за підтримки партії.

За даними БПП, «Батьківщина» отримала чотири голови ОТГ, Радикальна партія та «За конкретні справи» - по дві, Аграрна партія, «Укроп» і «Відродження» - по одній.

Також у БПП зазначили, що політична сила отримала у громадах 178 депутатських мандатів. З них, за підрахунками, які оприлюднив Березенко, 22 мандати у міських ОТГ, 156 - у сільських та селищних. Лідерами за кількістю депутатів від БПП у новообраних громадах стали Миколаївська область (45 депутатів), Дніпропетровська (19), Київська (17). Результат у партії визначили як дуже пристойний. «У «Батьківщини» ядерний електорат в селі досить потужний. Але 30% всіх депутатів по ОТГ взяла партія БПП... Абсолютна більшість міських голів і досить пристойний рівень кількості депутатів - це досить пристойний рівень як для партії влади, яку критикують звідусіль», - висловив свою думку народний депутат Валерій Карпунцов в ефірі телеканалу «Прямий».

«Батьківщина», у свою чергу, заявила, що перемогла, бо отримає 31,6% депутатських місць на виборах в 51 об’єднану громаду. І це є - перше місце. На другому, за даними політсили знаходиться «БПП «Солідарність» - 19,4%. Третю сходинку посіла Аграрна партія - 13,8%. Далі йдуть «Наш край» (7,1% депутатських крісел), Радикальна партія (6,6%), «Укроп» (5,5%).

Також у партії заявили, що отримали найбільше депутатських мандатів.





Попередні підрахунки «Батьківщини» щодо своїх кандидатів

Голови ОТГ:

У Рівненській області на виборах голови Малолюбашанської сільської громади (Костопільський район) попередньо перемагає кандидат від партії Віктор Талащук.

У Полтавській області на виборах голови Козельщинської селищної ОТГ попередньо лідирує висуванець «Батьківщини» Олександр Троцький.

На Одещині у Мологівській сільській ОТГ (Білгород-Дністровський район) попередньо перемагає кандидат від партії Олег Німачук.

В Одеській області на виборах голови Таїровської ОТГ перемагає Тимур Хасаєв, який йшов на вибори за підтримки «Батьківщини».

У Черкаській області Сергій Залізняк попередньо здобув перемогу у виборах голови Буцької селищної ОТГ (Маньківський район).

ОТГ, де ВО «Батьківщина» здобула перший результат:

Войнилівська селищна ОТГ Калуського р-ну Івано-Франківської обл. – 10 депутатів із 22;

Березанська селищна ОТГ, Березанського р-ну Миколаївської обл. – 12 із 26;

Мологівська сільська ОТГ Білгород-Дністровського р-ну Одеської обл. – 16 із 26;

Петрівсько-Роменська сільська ОТГ Гадяцького р-н у Полтавської обл. – 10 із 22;

Козельщинська селищна ОТГ Козельщинського р-ну Полтавської обл. – 17 із 26;

Малолюбашанська сільська ОТГ Костопільського р-ну Рівненської обл. – 10 із 22;

Смотрицька селищна ОТГ Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. – 10 із 22;

Крупецька сільська ОТГ Славутського р-ну Хмельницької обл. – 10 із 14;

Баламутівська сільська ОТГЯрмолинецького р-ну Хмельницької обл. – 7 із 14;

Вікнянська сільська ОТГ Заставнівського р-ну Чернівецької обл. – 5 із 14;

Височанська сільська ОТГ Борзнянського р-ну Чернігівської обл. – 11 із 22;

Городнянська міська ОТГ Городнянського р-ну Чернігівської обл. – 9 із 26.

Таїровська ОТГ Овідіопольського р-ну Одеської обл. – 6 із 26.

Радсадівська сільська ОТГ Миколаївського та Очаківського р-ів Миколаївської обл. – 6 із 22;

Березанська сільська рада Березанського р-ну Миколаївської обл. – 12 із 26.

Аграрна партія також прозвітувала про свої «переможні результати». На виборах до 51 об’єднаної територіальної громади Аграрна партія серед лідерів, - повідомив її голова Віталій Скоцик. Зокрема, він зазначив, що від партії було обрано 121 депутата, або, за його даними, понад 17% від загальної кількості депутатів, висунутих партією.

Боротьба за Україну: «Солідарність» проти «Батьківщини»

Так сама ситуація, коли партії озвучували протилежні результати голосування, була і після попередніх хвилях виборів у нових громадах. Щоправда, за основу своїх розрахунків за традицією політичні сили Порошенка і Тимошенко намагаються брати різні показники– вигідній кожній силі, як то кількість обраних депутатів від партії, куди, буває, записують одних і тих самих висуванців або ж кількість обраних голів тергромад.

Після виборів 24 грудня Березенко наголосив, що з початку реформи децентралізації в Україні відбулась низка виборчих кампаній, і БПП завжди мав на них стабільну підтримку. «З початку реформи децентралізації в Україні вже відбулися 10 виборчих кампаній: від кількох громад, до 200 громад, як ми це бачили 29 жовтня цього року. І якщо подивитися загальний результат усіх виборів в ОТГ, то ми побачимо, що саме «БПП «Солідарність» має стабільну підтримку на усіх виборах. Загалом, на сьогодні обрано 667 голів об'єднаних територіальних громад. Голови, обрані від «Блоку Петра Порошенка «Солідарність», безпосередньо члени партії, висунуті партією, очолили 310 громад, або 46,5% від усього складу ОТГ», - резюмував він.

Коментуючи грудневі результати, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко зауважила, що в порівнянні з останніми виборами до ОТГ партія «Батьківщина» покращила свій результат і збільшила розрив із найближчим конкурентом, президентською БПП, до 12%. Більш того, вона переконана, що за умови відсутності фальсифікацій та підкупу виборців, у «Батьківщини» був би докорінно інший результат – до 40% підтримки, адже «таких репресивних, нечесних і сфальшованих виборів, які проводить чинний президент в Україні, ніколи не було, навіть за часів Януковича». Як приклад, Тимошенко навела ситуацію з позбавленням громадянства висуванця від «Батьківщини» на голову Таїровської ОТГ Хасана Хасаєва, маніпуляції з голосуванням на дому на Дніпропетровщині та тотальний підкуп виборців у Миколаївській області.

Лідерка опозиції також нагадала, що це п‘ята хвиля виборів в ОТГ за два роки, і на кожному етапі «Батьківщина» посідала перше місце.

В політсилі «Главкому» надали наступні підрахунки щодо виборів в ОТГ.





Катерина Пешко, «Главком»