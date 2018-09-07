Новинський, Вілкул та Добкін - перші помічники нинішньої влади (Фото)

Дмитро Корнійчук Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

Дмитро Корнійчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Опозиційному блоці прекрасно все

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В четверг Рада отменила мораторий на экспорт леса из Украины, дав законную «лазейку» вывозить лес-кругляк под видом топливной древесины.

Ахметовская часть Оппоблока, обслуживающая Банковую, дружно голосовала «за».

Включая Новинского, который корчит из себя оппозиционера, «жертву режима», борца с Порошенко и лидера фейково-клоунской «партии мира». А на деле - действует вместе с Порошенко.

И Вилкул с Добкиным (а это не один человек?) в первых рядах помощников Порошенко.

В Оппоблоке прекрасно все))))

Джерело: блог Дмитра Корнійчука

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