Новинський, Вілкул та Добкін - перші помічники нинішньої влади (Фото)
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Розсилка
В Опозиційному блоці прекрасно все
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В четверг Рада отменила мораторий на экспорт леса из Украины, дав законную «лазейку» вывозить лес-кругляк под видом топливной древесины.
Ахметовская часть Оппоблока, обслуживающая Банковую, дружно голосовала «за».
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Включая Новинского, который корчит из себя оппозиционера, «жертву режима», борца с Порошенко и лидера фейково-клоунской «партии мира». А на деле - действует вместе с Порошенко.
И Вилкул с Добкиным (а это не один человек?) в первых рядах помощников Порошенко.
В Оппоблоке прекрасно все))))
Джерело: блог Дмитра Корнійчука
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