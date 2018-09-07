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    Думки вголос

    Новинський, Вілкул та Добкін - перші помічники нинішньої влади (Фото)

    • Дмитро Корнійчук

      Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    • Розсилка
    Новинський, Вілкул та Добкін - перші помічники нинішньої влади (Фото)

    В Опозиційному блоці прекрасно все

    Мовою оригіналу

    В четверг Рада отменила мораторий на экспорт леса из Украины, дав законную «лазейку» вывозить лес-кругляк под видом топливной древесины.

    Ахметовская часть Оппоблока, обслуживающая Банковую, дружно голосовала «за».

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    Включая Новинского, который корчит из себя оппозиционера, «жертву режима», борца с Порошенко и лидера фейково-клоунской «партии мира». А на деле - действует вместе с Порошенко.

    И Вилкул с Добкиным (а это не один человек?) в первых рядах помощников Порошенко.

    В Оппоблоке прекрасно все))))

    Джерело: блог Дмитра Корнійчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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