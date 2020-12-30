  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Дмитро Корнійчук
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Останній гешефт 2020 року, або Навіщо українцям несертифікована китайська вакцина

    • Дмитро Корнійчук

      Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    • Розсилка
    <p>На європейській, американській або російській вакцину Зеленський не зміг накрутити свій навар?</p> - Останній гешефт 2020 року, або Навіщо українцям несертифікована китайська вакцина

    На європейській, американській або російській вакцину Зеленський не зміг накрутити свій навар?

    У Зеленського є досвід заробітку на українцях разом з китайцями під час пандемії коронавірусу

    Мовою оригіналу

    А вот и очередной гешефт для Зеленского под Новый год.

    Украина закупила 1,9 млн доз китайской вакцины. Она ещё даже не сертифицирована, но деньги уже уплачены.

    Что это значит? На европейской, американской или российской вакцине Зеленский не смог накрутить свой навар. Слишком прозрачные цены. А с китайцами нормальный «откат» получился. Заодно китайцы и протестируют вакцину на подопытных украинских «кроликах».

    Кстати, у Зеленского есть опыт заработка на украинцах вместе с китайцами во время коронавируса. Вспомните «Мрию», которая привезла китайские маски по завышенным ценам.

    Джерело: блог Дмитра Корнійчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: корупція в Україні Володимир Зеленський коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Марина Фарба
    Марина Фарба

    Мешканка Луганська

    Остап Дроздов
    Остап Дроздов

    Журналіст

    Наталія Лебідь
    Наталія Лебідь

    Журналіст

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Віталій Чепинога
    Віталій Чепинога

    Український політик

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies