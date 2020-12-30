Останній гешефт 2020 року, або Навіщо українцям несертифікована китайська вакцина
На європейській, американській або російській вакцину Зеленський не зміг накрутити свій навар?
У Зеленського є досвід заробітку на українцях разом з китайцями під час пандемії коронавірусу
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А вот и очередной гешефт для Зеленского под Новый год.
Украина закупила 1,9 млн доз китайской вакцины. Она ещё даже не сертифицирована, но деньги уже уплачены.
Что это значит? На европейской, американской или российской вакцине Зеленский не смог накрутить свой навар. Слишком прозрачные цены. А с китайцами нормальный «откат» получился. Заодно китайцы и протестируют вакцину на подопытных украинских «кроликах».
Кстати, у Зеленского есть опыт заработка на украинцах вместе с китайцами во время коронавируса. Вспомните «Мрию», которая привезла китайские маски по завышенным ценам.
Джерело: блог Дмитра Корнійчука