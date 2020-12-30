Мінфін повідомив, скільки коштів залишилося у Covid-фонді наприкінці року

На 28 грудня 2020 року використано 57,1 млрд грн (79,3%) з передбачених 72 млрд грн

З Covid-фонду станом на 28 грудня 2020 року використано 57,1 млрд грн (79,3%) з передбачених 72 млрд грн коштів. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Зазначається, що з них на охорону здоров’я використано 14,7 млрд грн з 22,4 млрд грн виділених коштів, або 65,6%.

«На закупівлю апаратів ШВЛ використано 84 млн грн, на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту для працівників закладів охорони здоров’я ─ майже 2 млрд грн з виділених 4 млрд гривень», ─ йдеться у повідомленні.

Мінфін інформує, що місцевим бюджетам для забезпечення лікарень киснем направлено 1,5 млрд гривень, на підвищення надбавок і доплат медичним працівникам спрямовано 5,5 млрд грн з передбачених на ці цілі 6 млрд гривень.

«На соціальний захист вже спрямовано 12,8 млрд грн з передбачених 17,4 млрд грн. Крім того, на будівництво, реконструкцію та ремонт автодоріг державного значення спрямовано 24,9 млрд грн з передбачених 26 млрд грн. На сферу забезпечення правопорядку спрямовано 3,6 млрд грн з 4,5 млрд грн», ─ додали у міністерстві.

Зазначається, що, відповідно до закону від 17.11.2020 № 1006-IX, збільшено кошти Фонду за спецфондом державного бюджету на 8,9 млрд грн.

«З цих коштів 5 млрд грн уряд направив на надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних протипандемічних заходів. Майже 1,4 млрд грн передбачено для закупівлі вакцини проти Covid-19», ─ йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося 14 грудня, Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні спрямував 6 мільярдів гривень до Фонду боротьби з коронавірусом.

Нагадаємо, в Україні наступного року не планується створення окремого фонду для боротьби з коронавірусом, як це було зроблено у 2020.

Раніше в інтерв’ю «Главкому» голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив долю коронавірусного фонду у наступному бюджеті. Він запевнив, що фонд був одноразовою історією і більше не потрібен.

Як вже зазначала народна депутатка Ірина Геращенко, проєкт державного бюджету на 2021 рік не враховує нагальні потреби на боротьбу з коронавірусом та підтримку медиків.