Членам КСУ ризиковано йти на пряме протистояння з Зеленським – Фесенко

За словами Фесенка, Зеленський ризикує втратити вплив на парламент, уряд і силові структури

Відсторонення Тупицького – це дуже нестандартний, досить сильний й потенційно ризикований хід президента Володимира Зеленського. Про це розповів відомий політолог Володимир Фесенко на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Тимчасове відсторонення глави Конституційного суду України від службових обов’язків указом президента України – дія, яка не прописана в Конституції України та законі про КСУ. Але що робити в разі підозри голови КСУ в правопорушенні, також ніде не написано. Чимось це схоже на ситуацію з втечею Януковича з України. Та ситуація також не була прописана в Конституції, як і повернення колишньої редакції Конституції України простою парламентською більшістю», – розповів він.

За словами Фесенка, членам КСУ досить ризиковано йти на пряме протистояння з президентом. Історія з Тупицьким побічно це показує.

«Зеленський своїм указом показує, що «на війні, як на війні», і він б’є першим. За логікою, його подальші дії повинні бути прораховані на кілька кроків уперед. Офіс президента повинен паралельно провести роботу з окремими членами КСУ, з ключовими фігурами Вищої ради правосуддя, і багатьма іншими, хто впливатиме на подальший розвиток ситуації», – додав він.

КСУ повинен буде вибирати: або визнати указ президента неконституційним, і тоді пряме протистояння, або треба призначити в. о. голови КСУ, або «пожурити» президента за рішення, яке не прописане в законодавстві, і звернути увагу Верховної Ради, що таку ситуацію треба врегулювати в законі про КСУ.

За словами експерта, якщо КСУ визнає дії президента неконституційними, то він не зможе віддавати вказівки різним органам державної влади: «Щоби просто ініціювати початок процедури імпічменту потрібно зібрати мінімум 226 голосів. Такого числа голосів у опозиції немає».

Фесенко підкреслив, що протистояння президента з Конституційним судом поновлюється. Зеленський здійснив свій удар несподівано та в невідповідний для опонентів момент. «Протистояння (і в правовому, і в політичному плані) затягнеться не на один місяць і стане однією з головних інтриг наступного року. Опоненти президента дадуть відповідь. Питання тільки в тому, коли, як і наскільки злагоджено», – написав Фесенко.

Також політолог додав, що Верховній Раді треба нарешті зайнятися внесенням змін до закону про Конституційний суд, зокрема і з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії.

Заслужена юристка України, голова Комітету з питань верховенства права НААУ Марина Ставнійчук переконана, що наразі оточення підвело Зеленського під імпічмент. Колишній заступник генпрокурора України Віктор Чумак також кваліфікував дії Зеленського як злочин.

Як повідомлялося, 29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького з посади судді Конституційного суду строком на два місяці.

22 грудня ЗМІ вказали на причетність голови КСУ до суддівського шахрайства.

Раніше журналісти програми «Схеми» виявили, що голова Конституційного суду не задекларував землю в Криму, власником якої став після окупації півострова росіянами.

Олександра Тупицького на посаду голови Конституційного суду лобіювали Портнов і Богдан.