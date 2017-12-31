Зростання ВВП. Картковий будинок міфів Гройсмана
- Сьогодні, 13:33
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Україна продовжує активно перетворюватися на сировинний придаток Європи
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Кабмин опубликовал статистику украинского экспорта за 10 месяцев 2017 года.
Рост экспорта по сравнению с аналогичным периодом 2016-го составил 6,7 млрд. долларов.
А теперь внимательно внимательно смотрим на основный драйверы роста:
- АПК (+2,7 млрд долл)
- металлургия ( +1, 2 млрд долл)
- минералы - железная руда (+1, 2 млрд)
Иными словами, Украина продолжает активное превращение в сырьевой придаток Европы.
И выводы. Рост ВВП в 2017 году около 2%, которым так хвалится власть, - это всего лишь результат временного увеличения спроса на украинские экспортные товары. И все.
При этом экономика страны находится все в таком же кризисе. А производство товаров внутри страны падает, поскольку постоянно уменьшается покупательная способность граждан. То есть - нет никаких внутренних драйверов роста ВВП.
И главное. Экспортеры не заводят доллары обратно в страну. Поэтому и приходится постоянно девальвировать гривну для наполнения бюджета. Плюс - размещать евробонды и выклянчивать транши МВФ для погашения внешних долгов.
Поэтому стоит в 2018-м ухудшиться спросу на украинский экспорт, как весь карточный домик мифов о росте ВВП и растущей экономике имени великих управленцев Порошенко-Гройсмана, который создает власть, сразу рухнет...
Джерело: блог Дмитра Корнійчука