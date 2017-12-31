Зростання ВВП. Картковий будинок міфів Гройсмана

Україна продовжує активно перетворюватися на сировинний придаток Європи

Мовою оригіналу Кабмин опубликовал статистику украинского экспорта за 10 месяцев 2017 года.Рост экспорта по сравнению с аналогичным периодом 2016-го составил 6,7 млрд. долларов.А теперь внимательно внимательно смотрим на основный драйверы роста: АПК (+2,7 млрд долл) металлургия ( +1, 2 млрд долл) минералы - железная руда (+1, 2 млрд) Иными

Дмитро Корнійчук Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

Дмитро Корнійчук

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Володимир Гройсман

Україна продовжує активно перетворюватися на сировинний придаток Європи

Мовою оригіналу

Кабмин опубликовал статистику украинского экспорта за 10 месяцев 2017 года.

Рост экспорта по сравнению с аналогичным периодом 2016-го составил 6,7 млрд. долларов.

А теперь внимательно внимательно смотрим на основный драйверы роста:

АПК (+2,7 млрд долл)

металлургия ( +1, 2 млрд долл)

минералы - железная руда (+1, 2 млрд)

Иными словами, Украина продолжает активное превращение в сырьевой придаток Европы.

И выводы. Рост ВВП в 2017 году около 2%, которым так хвалится власть, - это всего лишь результат временного увеличения спроса на украинские экспортные товары. И все.

При этом экономика страны находится все в таком же кризисе. А производство товаров внутри страны падает, поскольку постоянно уменьшается покупательная способность граждан. То есть - нет никаких внутренних драйверов роста ВВП.

И главное. Экспортеры не заводят доллары обратно в страну. Поэтому и приходится постоянно девальвировать гривну для наполнения бюджета. Плюс - размещать евробонды и выклянчивать транши МВФ для погашения внешних долгов.

Поэтому стоит в 2018-м ухудшиться спросу на украинский экспорт, как весь карточный домик мифов о росте ВВП и растущей экономике имени великих управленцев Порошенко-Гройсмана, который создает власть, сразу рухнет...

Джерело: блог Дмитра Корнійчука

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