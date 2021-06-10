Надзвичайний тиждень Джо Байдена

Джо Байден вирушає в Европу...

11-13 червня президент США Джо Байден візьме участь у саміті «Великої Сімки», 14 червня зустрінеться з НАТО, 15 червня з ЕС, нарешті 16 червня – з Путіним. Вражаючий тиждень.

Немає сумніву, що в ході цих зустрічей обговорюватиметься широке коло важливих питань – від COVID-19 і глобальної безпеки до економіки і змін клімату. За жодним зі столів переговорів, що відбудуться цього і наступного тижня, фізично Китай не буде присутній, водночас немає сумніву, що говоритимуть у першу чергу саме про Китай. У Пекіні це добре розуміють і не сидять, склавши руки. Щойно у КНР відбулась зустріч (до речі, оффлайн) міністрів закордонних справ КНР-АСЕАН, в ході якої Ван І запропонував країнам найпотужнішого регіонального об’єднання підвищити рівень взаємовідносин до «всеохоплюючого стратегічного партнерства». За його словами, Китай готовий не тільки допомогти іншим країнам регіону подолати пандемію, але сприяти економічному відновленню, і, навіть, врегулювати деякі спірні питання навколо Південно-Китайського моря. Китай ранжує відносини з іншими країнами так: кооперативне партнерство, всеохоплююче кооперативне партнерство, стратегічне партнерство, всеохоплююче стратегічне партнерство, найвищий рівень, якому навіть назви немає (наприклад, з Пакістаном). Відносини КНР з РФ – всеохоплююче стратегічне партнерство. Щодо АСЕАН, то наміри КНР цілком очевидні – зміцнити свої позиції в регіоні, де США намагаються будувати коаліції і партнерства для стримування Китаю. Країни АСЕАН не хочуть обирати сторону в протистоянні КНР і США і тому у Пекіна є шанс збалансувати зусилля США.

Інший важливий крок – це масштабна торговельна виставка, присвячена зміцненню відносин КНР з країнами Центральної і Східної Європи, яка щойно відкрилась у Китаї. На тлі виходу Литви з формату 17+1 «Глобал Таймс» привертає увагу до участі у виставці президентів Чехії і Сербії, активної присутності Угорщини, Греції і Польщі. Загалом, у виставці беруть участь 425 компаній ЦСЄ. У Китаї також звернули увагу на заяву президента Європейської Ради Чарльза Мішеля про підтримку інвестиційної угоди ЕС-КНР, ратифікація якої поки що відкладена. Ну, і само собою, у «Глобал Таймс» з’явилася стаття, написана колишнім старшим дослідником Кембріджу Мартіном Жако під назвою «G7 більше не в змозі керувати світом». Центральна думка - країни «сімки» багато обіцяють, але мало роблять, і все не так.

Залишимо такі думки на совісті цього дослідника, який тепер працює в КНР, але одночасно все ж таки варто поглянути та те, що відбувається, трохи з незвичної точки зору. Почнемо з «Великої Сімки». Коли у Великобританії за стіл сядуть лідери найбліьш економічно розвинутих демократій світу варто розуміти, кого і що вони представляють. Так от, у світі станом на 9 червня 2021 року нараховується 4938 публічних компаній з ринковою капіталізацією більше 10 млн. доларів, загальна «вартість» яких фактично дорівнює світовому ВВП – 91,753 трлн доларів. З них 2603 компаній – з США, вартістю 46 трлн доларів. Тобто, де-факто, корпоративний сектор США - це більше 50% відстоків світового корпоративного потенціалу, хоча за ВВП США – це тільки чверть світового. ВСІ ІНШІ шість країн G7 РАЗОМ мають у цьому списку лише 737 компаній вартістю 15,346 трлн - втричі менше за США. Само собою, що друге місце – у Японії (220 компаній, 4,564 трлн). Думаю, цілком очевидно, чиє слово за столом G7 важить більше за інші.

І як не дивно, але у такому рейтингу і Китай пасе задніх. У згаданому переліку лише 151 компанія КНР, хоча вартість їх майже вдвічі більша за японців – 8,14 трлн. Навіть, якщо додати Гонконг – 31 компанія на 0,977 трлн, і навіть Тайвань – 30 компаній варістю 1,6 трлн, все одно КНР програє не тільки США, але і ЕС, хоча за обсягом ВВП Китай - це впевнено друга економіка світу.

Само собою, у корпоративному світі все набагато складніше, ніж просто ринкова вартість, продажі і прибутки. Одночасно з визначенням КНР як найбільшої проблеми сучасності для США і їх союзників у стратегічних документах Адміністрації США, зміцненням стратегічного партнерства з Японією, роль якої у майбутньому стримуванні КНР постіно підкреслюється Вашингтоном, цікаво дізнатись, що серед п’яти найбільіших інвесторів Alibaba, на чолі якої донедавна стояв член КПК Джек Ма, є японський Softbank Group (25%), та американські T.Power Price Associates (2,31%) і BlackRock Fund Advisers (2.07%). Tencent - розробник забороненого Трампом у США месенджера WeChat – має значні інвестиції у США, у виробництво фільмів (з останніх - Men in Black: International, Top Gun: Maverick, Terminator: Dark Fate, Wonder Woman), ігор (Fortnight). Tencent має 40% EpicGames, а також частки акцій у цілій низці америкасньких і європейських компаній – розробників відеоігор. Huawei, який звинувачують у роботі на уряд КНР, належить його робітникам, а за деякими оцінками, персональні дані про користувачів, які збирають цілком деморкратичні американські платформи, значно перевищують можливості Huawei. Ну, і ,нарешті, станом на сьогодні найбліьша кількість компаній- постачальників Apple - це китайські компанії (25%, 50 з 200).

На заключення згадаємо про РФ. Зустріч з Путіним для нас важлива. Так от. За даними власних російських джерел, у минулорічному рейтингу Форбс 2000 найбільших публічних компаній світу (64 країни) у першій сотні цілих 3 компанії РФ – Газпром (32 місце, Роснефть – 53, Лукойл – 99). У цілому у список входить три банки і всього 20 компаній РФ. При цьому 588 компаній США і 324 – КНР. За рік вартість ТОП-100 компаній РФ зменшилася на 10%. – на 84 млрд. доларів. В світі нараховується вісім компаній, капіталізація кожної з яких перевищує сумарну капіталізацію ТОП-100 РФ. У тому числі, це Facebook. Цікаво також подивтися на список іноземних компаній, якіі присутні на ринку РФ. Майже 100% – це рітейл, за рідким виключенням. Десь на 20 місці зустріачається світовий лідер Apple, який сьогодні має серйозні проблеми з владою РФ, яка вимагає від «яблука» чи то встановулювати, чи то ні якість додатки у iPhone. Ринкова вартість Apple у півтора рази більша, ніж ВВП РФ. Ось така картина, якщо подивитися на неї корпоративним оком.

Джерело: блог Сергія Корсунського

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