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Сергій Корсунський Український науковець та дипломат

Самітами Росію не подолати: чому Україні потрібна радикальна зміна стратегії

glavcom.ua
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фото: Getty Images

Війна не пробачає самообману

Тактика відвертого терору, яку Росія системно застосовує протягом останніх місяців, свідчить про остаточну втрату звʼязку Кремля з реальністю. Тваринна ненависть, яку українці відчувають через сплановані атаки Росії на цивільну інфраструктуру, житлові будинки, склади книг, продовольства і медикаментів, освітні закладі і лікарні, не має жодного раціонального пояснення. То ж, вже час зрозуміти: після появи клінічних симптомів сказу специфічного лікування від цієї хвороби не існує, вона є 100% смертельною. Проте, до початку розвитку ознак її можна повністю попередити за допомогою екстреної вакцинації. Здається, ми знаходитмося саме на цьому етапі, і тут важливе слово – екстреної.

Чотири роки і вісім місяців війни за право існувати і бути вільними вмістили стільки досвіду і прозрінь, що вистачило б на декілька поколінь. Деякі уроки були вивчені, і це підтверджується успішними операціями на землі і в повітрі; деякі - проігноровані, про що свідчать три уряди, три головнокомандувачи ЗСУ і пʼять міністрів оборони; деякі ще продовжуються і дзвінок на перерву прозвучить невідомо коли. Поки що залишаються марними надії на появу суперзброї для адекватної відповіді ворогу, якщо ми збираємося перемагати на полі бою; суспільного діалогу щодо переговорної позиції України, якщо ми збираємося завершувати війну переговорами; на включення режиму кризового менеджменту, якщо ми розуміємо смертельну небезпеку втрати мостів, найважливішої критичної інфраструктури, логістики і виробничої бази. Проте один з висновків все ж таки можна зробити: шанси перемогти Росію без радикальної зміни форм і методів ведення війни наполегливо зміщуються у категорію неможливого. Горизонтальна організація українського суспільства, яке виявило неймовірну живучість і здатність адаптуватися до нестерпних умов життєдіяльності, вже давно мала б перетворитися на системну організацію спротиву. Ми ж намагаємося подолати Росію самітами і  мемами, протиставляючи системі – хаос, цинічним професіональним вбивцям – мотивованих, але любителів, цілеспрямованій пропаганді - хайп і відосики. Самітами Росію не подолати.

Поки новітні вітчизняні гуру зачаровують слухачів перспективами «армії роботів», Тайвань за рік – з 2024 по 2025 – наростив експорт дронів у 35 разів, і цього року ще потроїть показники порівняно з минулим. На нещодавній виставці у польському місті Кельце більше 30 українських виробників представляли свої дрони. Широкий спектр перевіреної у боях продукції викликав великий інтерес. Польща і Чехія вже другий рік посідають позиції лідерів по закупівлі дронів. Тільки не в Україні, а на Тайвані. Три чверті всіх тайванських дронів різної модифікації закуповують наші надійні партнери на десятки мільйони доларів. Серед інших вагомих імпортерів тайванської продукції Саудівська Аравія та США. Експерти зазначають, що причиною уваги європейських компаній до продукції Тайваню є пошук альтернативи китайським компонентам. Тайвань також працює над реактивними дронами і є впевненість, що вони от-от зʼявляться на ринку. Інформація про виробників, обсяги експорту і контракти є відкритою, з нею можна ознайомитися на сайті Мінфіну Тайваню та інформаційних ресурсах компаній.

Для того, щоб вистояти цю, а може й наступну зиму сподіватись варто на краще, але готуватися до гіршого. Кризовий менеджмент означає вміння передбачати і працювати на випередження. Дикі атаки на цивільних, які нещодавно сталися у Прилуках і Краматорську, вчергове доводять, що ті, хто відчув присмак крові, зупинятись не збираються. Все більш відверти провокації проти Болгарії, Латвії, Польщі підтверджують погіршення симптомів. Більше того, подібні дії свідчать про відчуття безкарності в очікуванні політичних змін, які вже протягом осяжного майбутнього можуть відбутися у Німеччині, Франції, Італії, Польщі. Росія із задоволенням спостерігає, як Польща та Румунія на початку жовтня відмовилися збільшувати транзит і пропускну здатність для експорту українського зерна, пославшись на захист інтересів власних фермерів та перевантаженість транспортної інфраструктури. Між тим експорт зерна залишається для України чи не єдиним джерелом експортних надходжень. Угорщина ледь-ледь погодилася на розблокування відриття двох переговорних глав щодо вступу України в ЄС. На цьому шляху нас ще чекає багато сюрпризів саме з боку наших дорогих сусідів.

На початку липня Світовий банк вчергове оприлюднив оцінку країн за рівнем валового національного прибутку на душу населення. Росія трапила у категорію країн з високим рівнем доходів (більше 14 375 доларів на душу населення) разом з членами «сімки». РФ обійшла навіть Китай. Тому не варто дивуватись, коли валʼяжний Путін на різних своїх форумах говорить про те, що у Росії все дуже добре і СВО йде по плану. Росія демонструє здатність обходити санкції і переживати знищення нафтогазової інфраструктури. Нам здається, що злочини проти людяності, брутальні атаки на цивільні обʼєкти мають викликати у інших країн обурення, а вони викликають страх. Ті, хто може стати його наступною ціллю, готуються до спротиву, але більшість намагається уникнути загострення. У діалозі «Держава» Платон обґрунтовував монополію правителів на «благородну брехню» заради збереження порядку і єдності суспільства. Суть його концепції полягала в праві правителів обманювати громадян, уподібнюючись лікарям, які дають пацієнтам ліки. Звичайним людям було суворо заборонено брехати правителям, оскільки це б зруйнувало державний устрій і створило хаос. Питання, яке наче підвисло у повітрі – чи мають правителі право брехати самі собі. Але більшість з наших партнерів навряд чи дадуть на нього відповідь.

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Джерело
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Теги: росія Польща санкції Китай путін Світовий банк Румунія Угорщина Саудівська Аравія українці Тайвань втрати Чехія війна переговори США

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