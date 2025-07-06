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Сергій Корсунський Український науковець та дипломат

Коли США прокинуться від Трампа, або Що готує Китай

glavcom.ua
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Китай практично приступив до формування нового світу
фото: Xinhua

Поки Іран і Ізраїль билися, Сі Цзіньпін підписував угоди

Волів би я зовсім не писати про Китай. Але, як каже чи то Лао Цзи, чи то Сунь Цзи, чи то сам Конфуцій, якщо ти не їдеш до Китаю, то Китай їде до тебе.

В Україні пройшов майже не поміченим (ми цим просто легендарні – не помічати важливе, що відбувається просто під носом) цікавий розвиток подій у Центральній Азії. Поки Іран і Ізраїль билися, Сі Цзіньпін підписав з пʼятьма колишніми республіками СРСР не просто 12 секторальних угод, а й Договір про постійне добросусідство та дружню співпрацю.

При цьому Росією там не пахло. Це я до того, що казав вже багато разів: Китай практично приступив до формування нового світу і формує сузірʼя Китай+ з тим, щоб коли США прокинуться від Трампа вони побачили набагато гіршу картину, ніж коли засинали.

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Джерело
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Теги: Китай Сі Цзіньпін росія путін війна

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