Інавгурація Зеленського: хто прийде на допомогу новообраному президенту?

Леонід Косаківський колишній мер Києва

Леонід Косаківський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Не розумію, чому інавгурація новообраного Президента відтягується на кінець травня.

73,22% виборців захотіли нового главу держави. І як би хто з інших 24,45% до цього не ставилися, треба дати можливість йому працювати. А на чергових чи позачергових виборах парламенту (як розпорядиться доля), люди зможуть дати оцінку тому, наскільки він і його партія «Слуга народу» справдили їхні сподівання та очікування.

Такі закони демократії. І не требі розхитувати човна, клепати гарячково якісь законопроекти про обмеження президентських повноважень (адже люди його обрали з певним їх обсягом), — спокій в країні важливіший, а то вже може скластися враження, що переміг не Володимир Зеленський з майже 3/4, а той, хто отримав голоси лише чверті електорату. Королівство кривих дзеркал.

А тепер візьмемо Регламент ВР.

Почитаймо статтю 165 «Дата і час проведення урочистого засідання Верховної Ради»:

Урочисте засідання Верховної Ради, на якому новообраний Президент України складає присягу Українському народові, проводиться не пізніше ніж через тридцять днів після офіційного оголошення результатів чергових виборів Президента України і не пізніше ніж через п'ять днів після офіційного оголошення результатів позачергових виборів Президента України. Дата і час проведення урочистого засідання Верховної Ради за погодженням з новообраним Президентом України визначаються рішенням Верховної Ради. У разі неприйняття такого рішення дата і час проведення урочистого засідання визначаються Головою Верховної Ради України.

Тобто дата й час проведення урочистого засідання визначається рішенням ВР.

Хто може подати проект постанови?

Дехто вже намагається апелювати до Постанови ВР «Про порядок проведення урочистого засідання Верховної Ради України, присвяченого складенню присяги новообраним Президентом України» від 14.12.2004, в якій йдеться, що «День проведення урочистого засідання визначається рішенням Верховної Ради України за поданням Голови Верховної Ради України». Це безпідставно, бо:

Після цього в 2010 році був прийнятий закон «Про Регламент Верховної Ради України», у якому в статті 165 вже такої норми немає, а закон вище за постанову.

Право законодавчої ініціативи за статтею Основного Закону мають усі народні депутати, і ніхто не може позбавити їх такої конституційної можливості. І в цьому сенсі Голова ВР є лише одним з 450 народних обранців. Між іншим, у 2014 році, коли Президента обрали 25 травня, інавгурація відбулася вже 7 червня, а постанова про її проведення проголосована 3 червня, і в картці цього законопроекту суб'єкт права законодавчої ініціативи О.Турчинов значиться як народний депутат України.

Тож Команда Зеленського після офіційного оголошення ЦВК результатів виборів слід було би зайняти більш наступальну позицію. Реєструвати через когось з нардепів, кому вони довіряють, постанову про дату інавгурації, і нехай ВР голосує за неї вже 14 травня.

Не підтримавши її, депутати лише наблизять свій розпуск.

Джерело: блог Леоніда Косаківського

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