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    Думки вголос

    Бразилія пробила дно за кількістю заражень і смертей від коронавірусу

    • Ілія Куса

      Студент магістратури Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка

    • Розсилка
    Бразилія пробила дно за кількістю заражень і смертей від коронавірусу
    фото из открытых источников

    Сумний рекорд Бразилії

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    За сутки в Бразилии умерло 1 349 человек. От коронавируса. Страна пробила дно по числу заражений и смертей. Сейчас уступает только США.

    Почему так?

    Потому что президенту очень захотелось пораньше выйти из карантина.

    Потому что у него экономика стоит (-1,5% ВВП за 1 квартал, сектор услуг просел на 6,9%, промышленности на 9,1% только за март), люди беднеют, богатые богатеют, предприятия банкротятся, а рейтинги падают (-19% за 3 месяца).

    Потому что, называя себя «тропическим Трампом», Жаир Болсонару охотно продвигает конспирологические теории о заговоре китайцев, коммунистов, чиновников ООН и иллюминатов, которые вознамерились выкосить половину планеты с помощью коронавируса, попутно дав заработать всяким биллам гейтсам и джорджам соросам.

    Он не верил в коронавирус, всячески обесценивал борьбу с ним и рассказывал, что карантин - это не выход, и его надо побыстрее снимать, чтобы люди могли продолжить жить в «нормальных условиях».

    Он так хотел побыстрее выйти из этого карантина, в который не верил, что даже вывел спа-салоны, фитнес-залы и парикмахерские из-под юрисдикции местных властей, объявив их «стратегическими предприятиями», и открыв их раньше времени своим указом.

    А еще, под давлением президента, Минздрав (уже без министра) выпустил рекомендации к использованию препарата гидроксихлорохина, который рекламировал Трамп как средство лечения коронавируса, вопреки мнению ученых и врачей.

    В общем, своего он как бы добился, но по итогу:

    1. Вошел в конфликт с местными властями, которые забросали его исками в Верховный суд, и отказались снимать все карантинные ограничения.
    2. Вошел в конфликт с Верховным судом, пытаясь давить на судей, чтобы они прекратили расследование его вмешательства в работу Федеральной полиции (уволил начальника полиции, который расследовал дело его сыновей по коррупции).
    3. Вошел в конфликт с Федеральной полицией, которая расследовала дело против его сыновей о коррупции, уволив их начальника.
    4. Усугубил конфликт с парламентом, с которым воевал с самого начала своего президентства в 2018 году. Спикеру парламента направили уже под 40 (!) заявок на объявление импичменту Жаиру Болсонару.
    5. Вошел в конфликт с частью правительства. Уволил двух министров здравоохранения, которые не согласились снимать карантин, а также потерял министра юстиции - популярного судью Серджиу Мору, который и инициировал расследование против его сыновей.
    6. Вошел в конфликт с частью армии, которую призывал вмешаться и «взять под контроль» Верховный суд и парламент, на что военные покрутили пальцем у виска, намекнув в открытом письме, что повторения переворота 1964 года не будет.

    Все, на чем остается держаться власть Жаира Болсонару спустя 2 года после его избрания - это порядка сотни депутатов парламента, которые (пока что) поддерживают его и не решаются отдать голоса за импичмент.

    Коронавирусная пандемия, можно сказать, утилизировала власть Жаира Болсонару.

    На примере Бразилии хорошо видно, к чему приводят неудачные решения, хроническое непостоянство внутренней политики, отсутствие координации, бездумный популизм и неэффективное госуправление.

    Джерело: блог Іллі Куси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Бразилия власть коронавирус
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