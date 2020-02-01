Як Британія виходила з ЄС: роки боротьби, політичних інтриг і криз

Ілія Куса Студент магістратури Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка

Ілія Куса

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Мовою оригіналу

Великобритания наконец-то покидает Европейский Союз. Я уже думал, что не доживу до этого дня, настолько затянутым, мучительным и сложным оказался этот процесс.

Спустя 3 года политического паралича, парламентско-правительственных дрязг, конституционных споров, партийных бунтов и вакханалии общественно-политических дискуссий о будущем Британии, мы наконец увидим, как над британским парламентом опускается флаг ЕС.

Британия за эти 3 года пережила больше, чем за последние десятилетия:

бойкот северо-ирландских националистов, из-за которого 3 года был парализован парламент в Белфасте;

взлет и падение Джереми Корбина и левого крыла лейбористов, от многообещающего февральского выступления в Ковентри в 2018 году до поражения на выборах в декабре 2019 года;

развал и объединение Консервативной партии, пережившей три крупных бунта, гражданскую войну и массовое побоище после избрания Бориса Джонсона;

стремительное восхождение либерал-демократов и Brexit-партии как третьих альтернативных сил, и такое же стремительное их падение. В случае первых - из-за недальновидности, амбиций и недоговороспособности руководства, а в случае вторых - из-за излишней самоуверенности и сделки с консерваторами;

многократное «убийство» проекта договора о Brexit Терезы Мэй, который умер в парламенте, но потом был воскрешён Борисом Джонсоном в ходе жуткого ритуала чёрной политической магии;

эмоциональный крах правительства Терезы Мэй после длительной осады Даунинг Стрит-10 и невиданных доселе политических кульбитов премьер-министра между интересами всех вокруг;

финальная битва внутри Лейбористской партии, в ходе которой корбинисты всё-таки ушатали блэристов, кульминацией чего стал исход из партии бывшего друга Корбина - Тома Уотсона;

парламентский провал и предвыборный успех Бориса Джонсона, которого Brexit вытолкнул на властный Олимп вопреки всему;

начало полномасштабного системного кризиса в Великобритании, охватившего все основные институты власти, который продолжается и поныне. Он будет главным наследием 3-летней саги Brexit.

Я освещал этот процесс почти 2,5 года. Я и дальше буду писать о Британии. Просто так эту тему не оставлю :).

С официальным выходом страны из ЕС ставить окончательную точку я бы не стал.

Институциональный кризис в Британии никуда не исчез. А после Brexitа может обостриться, ведь проблемы, лежащие в его основе, не решены, а общество всё также расколото вопросу Brexit.

А впереди - целый год переходного периода, за который Брюссель и Лондон должны договориться об условиях будущей взаимной торговли.

Но это уже совсем другая история. А пока что, вспоминаем, что произошло за эти безумные 3 года.

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