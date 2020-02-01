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    Думки вголос

    Як Британія виходила з ЄС: роки боротьби, політичних інтриг і криз

    • Ілія Куса

      Студент магістратури Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка

    • Розсилка
    Як Британія виходила з ЄС: роки боротьби, політичних інтриг і криз

    Час змахнути сльозу

    Мовою оригіналу

    Великобритания наконец-то покидает Европейский Союз. Я уже думал, что не доживу до этого дня, настолько затянутым, мучительным и сложным оказался этот процесс.

    Спустя 3 года политического паралича, парламентско-правительственных дрязг, конституционных споров, партийных бунтов и вакханалии общественно-политических дискуссий о будущем Британии, мы наконец увидим, как над британским парламентом опускается флаг ЕС.

    Британия за эти 3 года пережила больше, чем за последние десятилетия:

    • бойкот северо-ирландских националистов, из-за которого 3 года был парализован парламент в Белфасте;
    • взлет и падение Джереми Корбина и левого крыла лейбористов, от многообещающего февральского выступления в Ковентри в 2018 году до поражения на выборах в декабре 2019 года;
    • развал и объединение Консервативной партии, пережившей три крупных бунта, гражданскую войну и массовое побоище после избрания Бориса Джонсона;
    • стремительное восхождение либерал-демократов и Brexit-партии как третьих альтернативных сил, и такое же стремительное их падение. В случае первых - из-за недальновидности, амбиций и недоговороспособности руководства, а в случае вторых - из-за излишней самоуверенности и сделки с консерваторами;
    • многократное «убийство» проекта договора о Brexit Терезы Мэй, который умер в парламенте, но потом был воскрешён Борисом Джонсоном в ходе жуткого ритуала чёрной политической магии;
    • эмоциональный крах правительства Терезы Мэй после длительной осады Даунинг Стрит-10 и невиданных доселе политических кульбитов премьер-министра между интересами всех вокруг;
    • финальная битва внутри Лейбористской партии, в ходе которой корбинисты всё-таки ушатали блэристов, кульминацией чего стал исход из партии бывшего друга Корбина - Тома Уотсона;
    • парламентский провал и предвыборный успех Бориса Джонсона, которого Brexit вытолкнул на властный Олимп вопреки всему;
    • начало полномасштабного системного кризиса в Великобритании, охватившего все основные институты власти, который продолжается и поныне. Он будет главным наследием 3-летней саги Brexit.

    Я освещал этот процесс почти 2,5 года. Я и дальше буду писать о Британии. Просто так эту тему не оставлю 

    С официальным выходом страны из ЕС ставить окончательную точку я бы не стал.

    Институциональный кризис в Британии никуда не исчез. А после Brexitа может обостриться, ведь проблемы, лежащие в его основе, не решены, а общество всё также расколото вопросу Brexit.

    А впереди - целый год переходного периода, за который Брюссель и Лондон должны договориться об условиях будущей взаимной торговли.

    Но это уже совсем другая история. А пока что, вспоминаем, что произошло за эти безумные 3 года.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    ЄС Brexit Велика Британія
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