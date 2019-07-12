Чи потрібні України округи, де більшість виборців живуть на окупованих територіях?

Надія Савченко збиралася їхати на окуповану територію Донецької області й агітувати за свою партію «Громадсько-політична платформа Надії Савченко»

Буде з Москви команда - там оберуть депутатом «агента Надію»

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Служба безопасности Украины не предоставила разрешение на пересечение «линии разграничения» на Донбассе народному депутату Украины Надежде Савченко. Что, в принципе, совершенно логично. Савченко выпустили из СИЗО, но следствие продолжается и в этой ситуации давать подследственному возможность выехать туда, куда руки правосудия не дотягиваются, было бы в корне неверным.

Так что не получится у кандидата в депутаты по 51 округу (большая часть которого приходится как раз на оккупированную Горловку) провести агитацию в ОРДЛО. С другой стороны - это не решение проблемы вообще. Потому что это на свободной украинской территории агитация имеет смысл в принципе и оказывает влияние на принятие избирателем решение. В ОРДЛО все проще. Отберут необходимое количество надежных желающих проголосовать с нужной регистрацией, поставят задачу, централизованно отвезут на пункт пропуска, потом привезут назад, проверят по фотографиям в телефонах правильность выбора, раздадут положенную пайку и никаких тебе сложностей. От двери к двери, личная встреча с кандидатом - все эти либеральные фокусы там не в чести. Командир сказал «сурок», значит никаких «сусликов». И если будет из Москвы команда голосовать, например, за «агента Надежду» - так и сделают. В нужном количестве. И запрет СБУ ничему не помешает. Разве что на воскресение в связи с оперативной обстановкой перекрыть работу пункта пропуска. Но это уже игра в других масштабах.

На самом деле глобальная проблема не решается в рамках компетенции СБУ. Само наличие округов с большинством избирателей на оккупированных территориях выглядит бредом. Чем руководствовались в ЦВК, когда нарезали такие округа (как в 2014 году нарезали Авдеевку и Киевский район оккупированного Донецка под Звягильского) - сложно сказать. Глупость? Подкуп? Высшие соображения, в которые не посвящают рядовых граждан? Согласитесь, тот же Звягильский в Раде этого созыва выглядел странно, если учитывать, что депутатом его сделали полторы тысячи человек. И эту проблему логично было бы решить, чтобы обойтись без «депутатов от ДНР» в новом созыве Верховной Рады. Или уже поздно? Ну, тогда дайте нам виновного. И пусть то же СБУ его распрашиваетЮ, что подтолкнуло человека к такому неординарному решению. Или кто подтолкнул? И почем?

Джерело: site.ua

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