Чому державні вугільні шахти є такими збитковими

За десять років на приватних шахтах наростили обсяги видобутку в рази, а на держпідприємствах - навпаки

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Друзья, я вам немножечко «зрады» принес про уголь. Не ждали от клинического оптимиста? А вот есть у меня. Случайно наткнулся на топ-список убыточных госпредприятий Украины по итогам года. Так вот, из пяти худших по убыткам и провалам показателей по производству четыре - угольные объединения! Первое, второе, четвертое и пятое места. На третье вклинилась «Укрпочта», но там отдельная история, они только по доставке пенсий на миллиард убытков получили, потому речь сейчас не о них.

Итак - наши антигерои: Безусловный «лидер» Селидовуголь (Донецкая область). Госпредприятие. Чистый убыток за год более 400 миллионов. Падение добычи за год - вдвое. Про долги по зарплате в объединении из новостей все слышали - там дали зарплату всю за сентябрь, 30% за июнь и 50% за октябрь. Просто образец негатива. На втором месте антирейтинга Мирноградуголь. Четвертое и пятое Первомайскуголь и Лисичанскуголь. План по добыче традиционно провален, по зарплате горнякам - долги. При том, что угля Украине не хватает и мы покупаем импортный за валюту. Хотя логичнее было бы покупать свой. Читайте також Політолог вважає скандал з «Укроборонпромом» виборчою технологією Сьогодні, 09:28 Спрашивается - как умудряются работать частные холдинги по добыче угля с плюсом, а государственные с таким минусом? В чем разница? Может, разные шахтеры работают? Или инженеры разное образование получили? Нет. Разный только менеджмент и подход к развитию. Потому на частных шахтах горняки получают зарплату. И за десять лет частники нарастили объем добычи в разы, а на госпредприятиях наоборот. Последних даже не спасает демонизированная некоторыми политиками и экспертами формула Роттердам+ и они все равно в диком минусе. В общем, госшахты это не про эффективную работу, а про «черные дыры» в украинской экономике. Кто-то еще хочет порассуждать о том, что приватизация нам не очень нужна, а государство эффективный собственник?

Джерело: блог Кирила Сазонова

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