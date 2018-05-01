Кредитори хочуть реструктуризувати частину боргу Греції. Чим Україна гірша?
- Сьогодні, 11:29
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МВФ і європейські кредитори надали Афінам 260 млрд євро фінансової допомоги
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Греции могут реструктуризовать часть внешнего долга. Мол, хорошие ребята проводят какие-то реформы, начинают даже немного работать и почему бы им не простить долг? Пенсии снизили на 18% и понизили почти до 6 тысяч евро не облагаемый налогом минимальный доход.
Почему бы Украине не дать много денег, а потом простить долги? Мы еще скромнее живем
Для справки и понимания масштабов:
МВФ и европейские кредиторы ранее предоставили Афинам 260 млрд евро финансовой помощи на условиях проведения преобразований. 260 миллиардов!
Джерело: блог Кирила Сазонова