Кредитори хочуть реструктуризувати частину боргу Греції. Чим Україна гірша?

МВФ і європейські кредитори надали Афінам 260 млрд євро фінансової допомоги

Мовою оригіналу Греции могут реструктуризовать часть внешнего долга. Мол, хорошие ребята проводят какие-то реформы, начинают даже немного работать и почему бы им не простить долг? Пенсии снизили на 18% и понизили почти до 6 тысяч евро не облагаемый налогом минимальный доход. Почему бы Украине не дать много денег, а потом простить долги? Мы еще

МВФ і європейські кредитори надали Афінам 260 млрд євро фінансової допомоги

Мовою оригіналу

Греции могут реструктуризовать часть внешнего долга. Мол, хорошие ребята проводят какие-то реформы, начинают даже немного работать и почему бы им не простить долг? Пенсии снизили на 18% и понизили почти до 6 тысяч евро не облагаемый налогом минимальный доход.

Почему бы Украине не дать много денег, а потом простить долги? Мы еще скромнее живем:)

Для справки и понимания масштабов:

МВФ и европейские кредиторы ранее предоставили Афинам 260 млрд евро финансовой помощи на условиях проведения преобразований. 260 миллиардов!

Джерело: блог Кирила Сазонова

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