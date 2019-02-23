Перед виборами Росія готує міну для України

У Росії все ж готуються вирішувати питання України військовим шляхом

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Хороший человек – это не профессия. Любой работодатель вам это скажет. Другое дело, если человек плохой. Грабитель, убийца, садист, предатель – с такими качествами найти работу гораздо легче. Подонки вообще востребованы в наше время и в наших географических широтах. Слишком много текущих задач, для решения которых идеально подходят именно они.

Особенно, если ты можешь таких полностью контролировать, и они полностью в твоей власти. Это уже серьезный ресурс. Которым с большим удовольствием пользуются российские спецслужбы. Благо, после оккупации Донбасса в подобном «человеческом материале» дефицита нет.

Украинские СМИ практически не обратили внимания на мероприятие, которое на днях прошло на самом высоком уровне в Москве. Там прошло заседание организации, называющей себя «Совет командиров союза добровольцев Донбасса». То есть это те, кто реально управлял процессом поставки наемников для войны с Украиной и возглавляет его бывший «премьер-министр» так называемой ДНР Александр Бородай. О статусе мероприятия свидетельствует тот факт, что на нем присутствовал и сулил всяческую помощь «куратор проекта Новороссия» советник Путина Владислав Сурков. В принципе, нам глубоко плевать на творческие изыски негодяев из соседней страны, но некоторые интересные для Украины вещи там все-таки прозвучали.

Мнение: «вопрос с Украиной все равно придется решать военным путем» для нас не новость. А вот дальше было еще интереснее. Потому что этот союз курирует не только российских наемников, но и завербованных в Донбассе боевиков. Бородай пожаловался, что власти РФ очень активно депортируют этих самых боевиков и пропагандистов из страны, не предоставляя вид на жительства. А союз прилагает титанические усилия, чтобы «бойцы Новороссии» не попали в лапы «карателей». И есть результаты – они добиваются депортации всей этой мутной пены не в Украину, а на оккупированную территорию в ОРДЛО. Даже батюшку (угадайте какого патриархата) так на днях спасли. И вот тут нам нужно посмотреть на ситуацию внимательнее, потому что нас она касается напрямую.

Ни для кого не секрет, что большое количество боевиков и пропагандистов, так называемых ДНР и ЛНР, выезжали и выезжают в Россию. Они повоевали, пограбили, поработали агитаторами и заработали на «спокойную жизнь» подальше от региона, который их стараниями превратился в некотором роде «локальный ад». В аду хорошо зарабатывать, но не жить. Тем паче, в 2014 и 2015 годах для боевиков было золотое время в плане личного обогащения. Отжимали машины не только на улицах, но и в автосалонах, брали бизнесменов любого уровня в заложники, получая с родных деньги в качестве выкупа, грабили целые предприятия. Со всем этим»нажитым непосильным трудом» хотелось сбежать подальше от войны и спокойно отдыхать. А куда?

Переезд в Украину чреват последствиями — могут опознать и посадить. Кстати, хорошо еще, если попадешь к правоохранителям и посадят в тюрьму. Может быть и хуже. Так что самый простой и надежный, по их мнению, вариант – переезд в Россию. Там не задают вопросов по поводу награбленного, не будут судить за военные преступления, а наоборот — ты герой борьбы со страшной «киевской Хунтой». Но реальность оказалась несколько другой. Депортируют. Без разговоров и уважения к былым заслугам перед «русским миром». Даже батюшек, благословлявших эту свору на «ратный подвиг против нацистов». И вот тут очень важно понять – зачем Кремль это делает? При общей достаточно грустной демографической ситуации, зачем они депортируют своих сторонников обратно? Ответ очевиден – в ОРДЛО вся эта компания им гораздо полезнее. Используют этот ресурс по двум сценариям.

Первый сценарий – возвращение Донбасса в состав Украины по проектам разных политиков с Особым статусом и полной амнистией. В этой ситуации Кремль получает просто отличный бонус. Оголтелые враги Украины, запятнавшие себя предательством и войной против украинской армии, сторонники РФ… с украинским гражданством, избирательным правом и возможностью свободно перемещаться по стране. Шикарно, не правда ли? Для Москвы, естественно, не для Киева. Готовые ОПГ с боевым опытом на крючке у Москвы. Которые вполне могут не просто «держать» Донбасс в необходимом настроении годами, но и проникать на территории других областей.

Второй сценарий будет реализован после президентских и парламентских выборов, если Украина не пойдет на реинтеграцию Донбасса по российскому сценарию. Это, кстати, более вероятно. В этом случае все, как в рекламном слогане «Тогда мы идем к вам». Дело в том, что далеко не все боевики есть в базах данных украинских пограничников и СБУ. Да и новые документы сделать нетрудно – украинских бланков паспортов в свое время захватили достаточно, да и Кремль окажет посильную помощь. И будут эти ребята под видом мирных переселенцев или «на заработки» выезжать на свободные украинские территории. Через линию разграничения или транзитом через РФ – не важно.

Стрелять (в том числе из гранатометов), ставить мины и растяжки они умеют. Убивать привыкли. Кремль их очень плотно держит на крючке. Плюс, Москве совершенно не жалко пустить этот «материал» в расход. Где брать оружие? Не смешите, мы же взрослые люди. При таком сценарии граничные с ОРДЛО регионы (Запорожскую и Днепропетровскую области) ждут очень непростые времена. От терактов по указке кураторов до жестких грабежей со стрельбой и взрывами (подработка на себя). Периодически ротация. При серьезной угрозе разоблачения всегда можно спрятаться на неподконтрольной территории. Кстати, остальным регионам тоже стоит это учитывать. Пересечь Запорожскую и Днепропетровскую область не так уж и сложно…

Джерело: dengi.informator.ua

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