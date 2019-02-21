Військова розвідка розказала, як окупаційне командування на Донбасі залякує колишніх бойовиків із місцевих



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Бойовики на Донбасі

Командування російських окупаційних військ обіцяє екс-бойовикам, що в разі повернення в гібридну армію за статусом вони будуть прирівняні до кадрових військових ЗС РФ

Командування російських окупаційних військ активізувало заходи щодо призову на військову службу осіб, які раніше були звільнені із підрозділів ЗС РФ, у т.ч. по дискредитації за скоєння злочинів та грубих правопорушень. Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

«Зокрема, зазначеній категорії осіб пропонується укласти нові контракти, згідно з якими їм враховуватиметься попередній стаж військової служби і нібито за статусом вони будуть прирівняні до кадрових військовослужбовців ЗС РФ», - йдеться у повідомленні.

За даними ГУР, для посилення психологічного тиску на таких потенційних призовників їм надсилаються СМС-повідомлення та робляться телефонні дзвінки, особливо у вечірній час та у вихідні дні.

«Крім того, до домівок зазначених осіб по декілька разів на тиждень приходять спеціальні групи агітаторів з т.зв. «військових комісаріатів» з пропозиціями до вступу на військову службу у складі російських окупаційних військ», - повідомляє військова розвідка.

Раніше військова розвідка повідомляла, що окупаційне командування на Донбасі чистить ряди найманців з паспортами РФ. «Додатково командування окупаційних військ зобов’язало командирів з’єднань і частин 1 та 2 АК звільняти російських найманців, які відмовились здавати військові квитки та паспорти РФ з метою приховування участі російських громадян у збройному конфлікті на Сході України», - інформує ГУР.

Нагадаємо, вихідцям з країн СНД, які воювали на Донбасі, Росія відмовляє у громадянстві.

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