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    Думки вголос

    Російські «Іскандери» вже не сміються

    Реальні збитки Росії ще попереду
    Мовою оригіналу После публикации списка потенциальных жертв персональных санкций, которые Минфин США представил Конгрессу, у многих больших людей в России началась истерика. И как не надувают чиновники и политики щеки перед камерами – «Искандерам» уже явно не до смеха. Самое пикантное в этой ситуации, что этот список – еще
    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Сьогодні, 10:51
    • Розсилка
    Санкції проти Росії
    Санкції проти Росії

    Реальні збитки Росії ще попереду

    Мовою оригіналу

    После публикации списка потенциальных жертв персональных санкций, которые Минфин США представил Конгрессу, у многих больших людей в России началась истерика. И как не надувают чиновники и политики щеки перед камерами – «Искандерам» уже явно не до смеха. Самое пикантное в этой ситуации, что этот список – еще не санкции. Это только предложение – кого конкретно ждут неприятности в первую очередь, а кого во вторую, пока никто не знает. Но биржи уже отреагировали.

    Итак, после появления новости практически за сутки российские олигархи потеряли порядка миллиарда долларов. И это только самые крупные игроки, потери миллиардеров помельче никто не считал. Заметнее других подешевели акции главы компании «Лукойл» Вагита Алекперова, главы совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина и предпринимателя Сулеймана Керимова. У последнего еще и во Франции масса проблем, но оказалось, что падать всегда есть куда.

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    Фактически все российские владельцы фабрик, заводов, газет и пароходов, не говоря уже о представителях нефтяной и газовой отрасли стали беднее не только лично, но резко дешевеют их активы. А это повышает стоимость кредитов и отпугивает потенциальных партнеров. Кому охота связываться с такими токсичными компаниями, из-за контакта с которыми можно и самому попасть под санкционный прицел? Миллиард долларов убытков РФ за сутки – давно мы не наблюдали такой прекрасной картины. А ведь, я повторю, санкции еще даже не ввели. Но обязательно введут – уже анонсировали. Пока Россия теряет только на испуге – реальные убытки впереди…

    Джерело: site.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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    Росія США санкції
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