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    Думки вголос

    Третейський суд в Гаазі: Росія знову програла Україні

    Що характерно і знову на нашу користь - рішення проти Росії суд прийняв одноголосно
    Мовою оригіналу Россия проиграла. Не в первый и не последний раз. Что, в принципе, не удивительно. Вопрос – как заставить ее выполнять правила для проигравшей стороны. С обычным гопником все проще – суд выносит приговор и конвой сопровождает его к месту отбывания наказания. Но мы имеем дело не с простым гопником, а с
    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Сьогодні, 10:33
    • Розсилка
    <span>Третейський суд у Гаазі</span>
    Третейський суд у Гаазі

    Що характерно і знову на нашу користь - рішення проти Росії суд прийняв одноголосно

    Мовою оригіналу

    Россия проиграла. Не в первый и не последний раз. Что, в принципе, не удивительно. Вопрос – как заставить ее выполнять правила для проигравшей стороны. С обычным гопником все проще – суд выносит приговор и конвой сопровождает его к месту отбывания наказания. Но мы имеем дело не с простым гопником, а с государством-гопником. Тут все сложнее и дольше. Хотя решение международного трибунала в Гааге против РФ в поддержку Украины однозначно наша победа.

    Итак, Третейський суд в Гааге постановил, что Россия должна выплатить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. Сумма не такая уж и большая, если учитывать реальные объемы потерь украинских компаний. В деле идет речь всего о $159 млн. Для понимания масштабов только представьте, сколько отделений, банкоматов и денег в чистом виде потерял во время оккупации Крыма хотя бы один «Приватбанк». Добавьте потери «Ощадбанка». Вспомните «Черноморскнефтегаз». И 159 млн. долларов покажутся каплей в море. Ну, надо же с чего-то начинать.

    Что характерно и опять в нашу пользу – решение против России суд принял единогласно. И точка отсчета с конкретным негодяем указана точно. Это 21 марта 2014 года, когда президентом Путиным был подписан указ об аннексии Крыма. Фамилия в таких приговорах точно лишней не будет. Открывает простор для последующих юридических маневров и точечных ударов. Россия во время рассмотрения дела не предоставила суду по запросу никаких разъяснений. Потому что, выражаясь криминальным языком, попалась «на горячем» и пытаться оправдываться было бы глупо. Осталось уйти в глухой отказ и хранить молчание. Как с «ихтамнетами» в Донбассе, которых теперь придется сортировать и как-то утилизировать.

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    Проблема в том, что суд в Гааге до последнего времени не мог заставить выполнить свое решение, принятое еще год назад. О немедленной отмене запрета на работу Меджлиса в Крыму и о праве получать образование на украинском языке. Это решение в Гааге вынесли 19 апреля 2017 года, но пока РФ его так и не выполнила. С другой стороны, рычагов заставить Россию менять внутренние законы у ООН нет. А вот взыскать материальную компенсацию гораздо проще – наложив аресты на суда в портах и прочую собственность РФ в третьих странах. Ну и в перспективе этот рычаг можно использовать для сохранения и усиления санкционного давления. Любой кирпичик можно метнуть в конкретного негодяя, пусть и с разной эффективностью.

    Джерело: site.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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