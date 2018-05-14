Українці зі своїх кишень фінансують болгарський сепаратизм і колабораціонізм?

Сергій Левитаненко Провідник Гурту поетів-втікачів «Кульгаве Число»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Болгарська газета в Україні «Роден край» вийшла із провокативними антиукраїнськими привітаннями до дат 8 та 9 травня.

Некрофільська газета привітала радянський народ з перемогою у великій вітчизняній війні 1941-1945 років. Привітали покійничка, мабуть, йому полегшало.

Більше болгарам вітати немає кого. А кого їм вітати? Не болгарський же народ чи болгарську державу, яка офіційно вступила у Другу Світову війну на боці країн «Осі» (Німеччина, Італія, Японія, Угорщина, Румунія, Болгарія) 13 грудня 1941 року, де перебувала з 1 березня 1941 року. Яка надавала свою територію для агресії німецьких військ у сусідні країни. Яка відмовилась підписувати з СРСР пакт про ненапад у 1940 році, бо мала намір заключити союз з фашистами.

Привітання із 8 травня ще більш казуїстичне і підліше по своїй суті. Вітають з «Днем памяти и примирения в Украине». Тобто, виходить, не між сторонами конфлікту у Другій Світовій, а у середині України. Не з Міжнародним Днем пам'яті і примирення, у між сторонами громадянського конфлікту в Україні. Наче Друга Світова то був громадянський конфлікт в Україні. Наче не було ані німецьких, ані російських, ані болгарських фашистів, які розпалили цю війну! Ну не підлість?

З ким українцям примирятися? Україна не була стороною конфлікту! В Україну вдерлися окупанти з усіх боків: радянські в 1939 році, німецькі, румунські та угорські у 1941 році.



Якщо і примирятися, то не в Україні, а з колишніми загарбниками-окупантами!



Так само як і зараз болгари стверджують, що немає ніякої війни з Росією, є громадянський конфлікт всередині України. І подібні провокації-привітання потрібні болгарським сепаратистам-колабораціоністам аби підкреслити саме цю тезу. Тоді внутрішній конфлікт, зараз - внутрішній конфлікт.



Але в цій ситуації все набагато занедбаніше. Бо «Роден край» всеукраїнська газета болгарів України, яка фінансується державою Україна. Тобто, ми з вами з наших кишень фінансуємо болгарський сепаратизм і колабораціонізм.

Тобто, держава Україна сприяє національному і культурному розвитку балканської нацменшини, яка прибула на українські терени 200 років тому, а ця меншина за наші виділені їм гроші веде проти нас антиукраїнську пропаганду і цілеспрямовано працює на руйнацію держави Україна.



Люди, яким ми надали 200 років тому притулок на українських землях, нищать на цих землях усе українське, ненавидять усе українське і відкрито підтримують ворогів України! (Виступають проти побудови українських церков, відмовляються вчити українську мову, спілкуючись виключно мовою окупанта, відмовляються йти служити в ЗСУ, роззброюють представників військкоматів і поліції, використовують у побуті радянську та російську символіку! тощо)



У нас у державі склалася парадоксальна ситуація, коли національну нетерпимість продукує національна меншина!!!

Продукує її агресивно і безкарно!!!



Газетка розміщується у приміщенні Одеської обласної Ради.





Орендує за символічну ціну приміщення. Користується покровительством депутатів облради, зокрема Димчогло і Паращенка. Також їй допомагає Антон Кіссе.

Держава Україна має перестати бути толерантною до сепаратистів і злочинців.

Правоохоронні органи Одещини мають їсти не болгарський, а український хліб.

Джерело: kotpartizanen.blogspot.com

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