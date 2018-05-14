Українці зі своїх кишень фінансують болгарський сепаратизм і колабораціонізм?
- Сьогодні, 14:06
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Розсилка
Болгарська газета в Україні «Роден край» вийшла із провокативними антиукраїнськими привітаннями до дат 8 та 9 травня.
З ким українцям примирятися? Україна не була стороною конфлікту! В Україну вдерлися окупанти з усіх боків: радянські в 1939 році, німецькі, румунські та угорські у 1941 році.
Якщо і примирятися, то не в Україні, а з колишніми загарбниками-окупантами!
Так само як і зараз болгари стверджують, що немає ніякої війни з Росією, є громадянський конфлікт всередині України. І подібні провокації-привітання потрібні болгарським сепаратистам-колабораціоністам аби підкреслити саме цю тезу. Тоді внутрішній конфлікт, зараз - внутрішній конфлікт.
Але в цій ситуації все набагато занедбаніше. Бо «Роден край» всеукраїнська газета болгарів України, яка фінансується державою Україна. Тобто, ми з вами з наших кишень фінансуємо болгарський сепаратизм і колабораціонізм.
Тобто, держава Україна сприяє національному і культурному розвитку балканської нацменшини, яка прибула на українські терени 200 років тому, а ця меншина за наші виділені їм гроші веде проти нас антиукраїнську пропаганду і цілеспрямовано працює на руйнацію держави Україна.
Люди, яким ми надали 200 років тому притулок на українських землях, нищать на цих землях усе українське, ненавидять усе українське і відкрито підтримують ворогів України! (Виступають проти побудови українських церков, відмовляються вчити українську мову, спілкуючись виключно мовою окупанта, відмовляються йти служити в ЗСУ, роззброюють представників військкоматів і поліції, використовують у побуті радянську та російську символіку! тощо)
У нас у державі склалася парадоксальна ситуація, коли національну нетерпимість продукує національна меншина!!!
Продукує її агресивно і безкарно!!!
Газетка розміщується у приміщенні Одеської обласної Ради.
Орендує за символічну ціну приміщення. Користується покровительством депутатів облради, зокрема Димчогло і Паращенка. Також їй допомагає Антон Кіссе.
Держава Україна має перестати бути толерантною до сепаратистів і злочинців.
Правоохоронні органи Одещини мають їсти не болгарський, а український хліб.
Джерело: kotpartizanen.blogspot.com