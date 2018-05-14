Одещина лідирує за поширеністю ВІЛ-інфекції

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Антирекорди країни

В Одеській області зафіксовано найвищий в Україні рівень поширеності ВІЛ-інфекції. Про це повідомляється на сайті Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Згідно з даними, в області зареєстровано 901,4 хворих на 100 тис. населення. Також Одеська область продовжує бути в числі областей з високими показниками смертності від СНІДу. Тільки в квітні в Одеській області в результаті цього захворювання померли 33 людини. Виявлено - 210 нових випадків ВІЛ-інфікування. У 137 випадках носіям ВІЛ був поставлений діагноз «СНІД».

Відзначимо, що Одеська область знаходиться в лідерах за поширеністю ВІЛ-інфекції та смертності від СНІДу протягом декількох років.

Джерело: Пушкинская.net