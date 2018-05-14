Через негоду на Одещині обмежили роботу портів
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Обмеження діють у двох портах Одеської області
Через сильний дощ у порту Чорноморська і Рені обмежили вантажні операції із зерновими, а в Миколаївському - через туман.
Про це інформує прес-служба Адміністрації морських портів України, повідомляє «Главком».
Решта портів України працюють у штатному режимі.
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Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у південних областях України місцями дощі, температура вночі +11...+13°, вдень близько +18...+21°. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.