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    Через негоду на Одещині обмежили роботу портів

    • Сьогодні, 09:52
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    Обмеження діють у двох портах Одеської області

    Через сильний дощ у порту Чорноморська і Рені обмежили вантажні операції із зерновими, а в Миколаївському - через туман.

    Про це інформує прес-служба Адміністрації морських портів України, повідомляє «Главком».

    Решта портів України працюють у штатному режимі.

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    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у південних областях України місцями дощі, температура вночі +11...+13°, вдень близько +18...+21°. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

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    Одещина порт
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