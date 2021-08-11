Не робіть з Лариси Ніцой скандалістку

Заголовок, який зробив мій день

Повертаюся з Луцького Бандерштату до Києва. Відкрила в дорозі новини, що там у світі робиться.

Цей заголовок зробив мій день. Дуже смішна стаття. Дякую українським ЗМІ, що поширюєте таке: «Міс Молдова» отримала сумкою по голові через російську мову – «Главком».



Може колись припините мене цькувати своїм «скандальна письменниця, та скандальна письменниця». Тим більше, що я не скандалю, а лише прошу: «Українською, будь ласка». І тут починається... Не я скандалю. Але ЗМІ роблять опудалом мене. То я лише прошу, а у світі он як реагують – не просять, а сумкою по голові. Регочу. Так негламурно накрили гламурну модель.

Джерело: блог Лариси Ніцой

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