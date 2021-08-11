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    Думки вголос

    Не робіть з Лариси Ніцой скандалістку

    • Лариса Ніцой

      Письменниця

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    Українська письменниця, педагог, громадська діячка, член Національної спілки письменників України - Не робіть з Лариси Ніцой скандалістку
    Українська письменниця, педагог, громадська діячка, член Національної спілки письменників України
    Фото: Facebook Лариси Ніцой

    Заголовок, який зробив мій день

    Повертаюся з Луцького Бандерштату до Києва. Відкрила в дорозі новини, що там у світі робиться.

    Цей заголовок зробив мій день. Дуже смішна стаття. Дякую українським ЗМІ, що поширюєте таке: «Міс Молдова» отримала сумкою по голові через російську мову – «Главком».


    Може колись припините мене цькувати своїм «скандальна письменниця, та скандальна письменниця». Тим більше, що я не скандалю, а лише прошу: «Українською, будь ласка». І тут починається... Не я скандалю. Але ЗМІ роблять опудалом мене. То я лише прошу, а у світі он як реагують – не просять, а сумкою по голові. Регочу. Так негламурно накрили гламурну модель.

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    Джерело: блог Лариси Ніцой

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    Теги: українська мова Лариса Ніцой
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    Не робіть з Лариси Ніцой скандалістку