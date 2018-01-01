  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Андрій Любка
    Думки вголос

    Арівідерчі, Висоцький, або Не варто брати у майбутнє ікони «русского міра»

    Ми були змушені слухати й читати це, бо не мали вибору, бо жили в умовах колоніальної окупації культурного простору
    Про битву між двома Володями – В’ятровичем і Висоцкім, тобто про шизофренічне бажання українського обивателя вирватися з лабетів руского міра і водночас творити собі кумирів із рускіх звьозд, писав ще Сосюра: «Довго, довго я був із собою в бою…/ Обсипалось і знов зеленіло в гаю,/ пролітали хвилини, як роки…/ Рвали
    • Андрій Любка

      Український письменник

    • Сьогодні, 14:16
    • Розсилка
    Володимир Висоцький
    Володимир Висоцький

    Ми були змушені слухати й читати це, бо не мали вибору, бо жили в умовах колоніальної окупації культурного простору

    Про битву між двома Володями – В’ятровичем і Висоцкім, тобто про шизофренічне бажання українського обивателя вирватися з лабетів руского міра і водночас творити собі кумирів із рускіх звьозд, писав ще Сосюра: «Довго, довго я був із собою в бою…/ Обсипалось і знов зеленіло в гаю,/ пролітали хвилини, як роки…/ Рвали душу мою два Володьки в бою;/ і обидва, як я, кароокі».

    Думаю, люди, які так безмежно люблять Висоцкого, насправді люблять не його, а ту пору свого життя, коли цією музикою заслуховувалися. Молодість, навіть якщо вона минула в совку чи в злиденних 90-х, завжди викликає сентимент, і саме через це в 2018-му році все ще маємо силу-силенну людей, готових творити з московського барда ікону.

    Сентимент – підступна емоція, але, на щастя, не визначальна. Наприклад, я маю сентимент до пива «Рогань», бо коли був студентом, пляшка коштувала 99 копійок, і траплялося, що в свою гуртожитську кімнату я заносив цілий ящик цього трунку. Любив я тоді це пиво і люблю про той час згадувати. Та це не означає, що я пив би таке пиво сьогодні. Тьху! Щось подібне у мене й з Висоцкім.

    Навчаючись на початку двотисячних у військовому училищі, ми – чотирнадцятирічні безвусі хлопчаки – слухали Висоцкого, Сєктор Ґаза, Міхаіла Круґа і Любе. Чимало з тих пісень я й досі знаю напам’ять. Не йшлося про якийсь культ руского воїна чи блатного зека, усі ми були патріотично налаштовані й мріяли стати офіцерами української армії, просто навколо нас панував такий – рускій – культурний фон. Ми фанатіли від просякнутого кремлівським імперіалізмом серіалу «Спецназ», і уявляли себе командосами, хоча у той же час захоплювалися нашими однолітками, героями Крут.

    Як би це точніше сформулювати? У нашій свідомості відбувалося певне заміщення: ми дивилися рускі серіали й слухали запоребрикову музику, але уявляли себе українськими воїнами. Просто через те, що українських підліткових серіалів про мучеництво, смерть і перемоги тоді не було. Слухали Висоцкого, намагалися копіювати його «хріпотцу», виводячи «ідьот ахота на валков», і уявляли себе тими вовками. Тільки через те, що Чубая і його повстанський альбом нам ніхто не ввімкнув, а по радіо таку музику не крутили. Не кажучи вже про те, що в задрипаному Мукачеві мало хто знав, що справжня, кайфова «хріпотца» належить Дженіс Джоплін.

    Читайте також

    У мене навіть вдома книжка текстів пісень Висоцкого є – ще з тих часів. Але я абсолютно байдужий до його постаті нині. Визнаю, талановитий був хлоп, але таких на світі чимало, і нема чого зациклюватися на ньому. Тому я не підтримую людей, які ліплять з нього бездарного виродка, але й не бачу сенсу тягти з собою цю застарілу музику (і постать) у майбутнє. Слід визнати: так, це було з нами, у той момент культурного безриб’я і цей рак здавався рибою, але все це лишилося в минулому.

    Так само, як і Бродскій, цей – свого часу – кумир віршомазів, яким зачитувалися і захоплювалися. Не скажеш же, що він гівняний поет, але водночас читати його стіхі зараз, коли стала доступною безмежна світова література – якийсь скрєпний анахронізм.

    Ми виросли з цього, як із замалого одягу. Так, ми його носили, і він навіть був незле скроєним, здавався тоді гарним і зручним, але нині його просто й без сентиментів треба викинути на смітник. Було – і добре, що минулося. Що з підземних переходів і гуртожитських коридорів майже зникли патлаті неформали, які під гітару завивають пісні «Арії» й інших ґрєбєнщикових.

    Ми були змушені слухати й читати це, бо не мали вибору, бо жили в умовах колоніальної окупації культурного простору. Не мали доступу до світової культури, не знали мов, були неотесаними постсовками. Що поробиш, так було, минулого не змінити.

    Зате змінити можна майбутнє, і брати в нього ікон руского міра я не збираюся.

    Арівідерчі!

    Джерело: opinion.biz.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    радіо література культура СРСР
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Ілля Варламов
    Ілля Варламов

    бізнесмен, громадський діяч, фотограф, блогер

    Дмитро Орєшкін
    Дмитро Орєшкін

    Російський політолог

    Дмитро Тимчук
    Дмитро Тимчук

    Народний депутат України (Народний фронт)

    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ