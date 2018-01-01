Чути вереск зі свинарні: про депутатів, які не хочуть приймати закони під тиском

Дуже смішно чути заяви деяких депутатів, що вони, мовляв, не будуть приймати жодних законів під тиском

У 2014 році ми мали надефективну Верховну Раду, яка приймала потрібні нації закони та навіть затверджувала конституційні зміни так відчайдушно, що аж гай гудів. Тому що кожен депутат, через вікно вбиральні, бачив той кіл, на який буде настромлено його anus, якщо він марнуватиме час і випробовуватиме терпіння народу. Особливо тупі, звісно, теж

Оксана Калетник

Дуже смішно чути заяви деяких депутатів, що вони, мовляв, не будуть приймати жодних законів під тиском

У 2014 році ми мали надефективну Верховну Раду, яка приймала потрібні нації закони та навіть затверджувала конституційні зміни так відчайдушно, що аж гай гудів.

Тому що кожен депутат, через вікно вбиральні, бачив той кіл, на який буде настромлено його anus, якщо він марнуватиме час і випробовуватиме терпіння народу. Особливо тупі, звісно, теж знаходилися. Проте, нещодавно дізнався, що та ж Оксана Калетник побралася у Великій Британії. Вітаю! Брат у розшуку, у Москві, але багатство, створене ударною комуністичною працею родини збережено.

Це гарний приклад для нинішніх непідтиснутих, так би мовити, депутатів, як саме ж їм розрядити тиск, якщо відробляєш посаду, або матеріальну допомогу, або місце в списку, і вже забув чи забула про те, як сі скінчили попередники.

І тут твій писок витягнули на хвильку з карамелі, вдихнути реальність (наприклад ту, в якій на Закарпаття так і не привезли вакцину від кору, або ще щось). А хто, де, як і що буде ухвалювати - про це сьогодні знає лише Бог.

Джерело: блог Максима Михайленка

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