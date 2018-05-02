Навіщо Ердоган достроково оформлює «султанат»

У 2023 р Туреччина святкуватиме 100-річчя республіки. До нього чинна влада бажала б підійти з правом вносити корекції в історію

Мовою оригіналу Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о решении провести в стране досрочные президентские и парламентские выборы, хотя до последнего времени отрицал такую возможность. «Досрочные президентские и парламентские выборы пройдут 24 июня», — сказал турецкий президент в минувшую среду. Накануне, после встречи

У 2023 р Туреччина святкуватиме 100-річчя республіки. До нього чинна влада бажала б підійти з правом вносити корекції в історію

Мовою оригіналу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о решении провести в стране досрочные президентские и парламентские выборы, хотя до последнего времени отрицал такую возможность. «Досрочные президентские и парламентские выборы пройдут 24 июня», — сказал турецкий президент в минувшую среду. Накануне, после встречи с президентом, председатель Партии националистического движения Турции (MHP) Девлет Бахчели призвал власти страны провести досрочные президентские и парламентские выборы 26 августа. По словам Бахчели, 26 августа (Турция в этот день отмечает годовщину битвы при Манцикерте) граждане страны могут выбрать лидера и депутатов, «преподав тем самым заслуженный урок врагам Турции».

Не султан

МНР является ключевым союзником правящей Партии справедливости и развития (ПСР), с которой Эрдоган пытается все же советоваться. После странной попытки переворота и последовавшего введения чрезвычайного положения МНР не только перестала быть по-настоящему оппозиционной, но и заняла в местной политико-партийной системе место, в чем-то аналогичное венгерскому «Йоббику» или российской ЛДПР. В свою очередь, вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил в минувший вторник, что правящая Партия справедливости и развития, членом которой по-прежнему является и сам Эрдоган, тоже обсудит возможность проведения досрочных выборов, хотя это уже во многом формальность.

В данном случае любопытно, во-первых, что Эрдоган все еще продолжает действовать как партийный политик (по уходящей в прошлое конституции глава государства не может быть членом партии — но не по конституции новой!), а не небожитель, как его с горькой иронией называют в оставшейся демократической прессе. Во-вторых, то, что он передоверил право инициировать вопрос досрочных выборов условному младшему партнеру, — то ли националистам пообещали щедрый «кусок» власти, то ли дают в последний раз поиграть в плюрализм. И в-третьих, это путаница с датами — ведь ранее правительство вообще отвергало возможность проведения досрочных выборов.

Первой реакцией на это заявление стало общее мнение о том, что президент просто не может утерпеть, ведь только после новых выборов он получит новые, огромные полномочия, дарованные ему продолжающим вызывать в части безукоризненности сомнения референдумом, хотя, что не устраивает Эрдогана в его полномочиях в рамках чрезвычайного положения, сказать непросто. Возможно, то, что оно не может продолжаться вечно и по измененной конституции парламент может отменить его единолично?

Впрочем, все сложнее.

Конституционная реформа стала результатом сложносочиненного и тяжелого компромисса, а также вовсе не является учреждением в Турции монархии, хотя извне так может казаться. По сути, это транзит от парламентской модели к некоему гибриду французского и американского конституционного устройства (в частности, пост премьера ликвидируется). Поэтому стоит глубже всмотреться в эволюцию системы.

Сам конституционный референдум в Турции состоялся 16 апреля прошлого года. Но идею о введении президентской системы предложил министр юстиции Джемил Чичек еще в 2005 г ., тогда же она была поддержана тогдашним премьер-министром Реджепом Тайипом Эрдоганом. С тех пор лидеры ПСР открыто поддерживали переход к президентской республике, то есть конституционному процессу, уже 13 лет.

После победы на выборах 2011 г . ПСР сформулировала и внесла в парламент соответствующие предложения. При этом для выработки текста новой конституции был создан межпартийный комитет, в котором были представлены все парламентские фракции на паритетной основе. Для утверждения конституции требовалась единогласная поддержка всех участников комитета. За два с лишним года работы комитет согласовал около 60 статей новой конституции. Однако разногласия по поводу вопроса разделения властей, полномочий президента, децентрализации, образования на родном языке (Турция фантастически многоэтнична, поспорить с ней в этом статусе в регионе может разве что Иран) и по первым четырем статьям действующей конституции, описывающим основы республики, привели к выходу правящей Партии справедливости и развития из комитета в ноябре 2013 г . и к формальному его роспуску в декабре.

Но наработанные предложения о переходе к президентской республике вошли в предвыборную программу Партии справедливости и развития на выборах в ноябре 2015 г ., на которых ПСР получила 317 депутатских мандатов. Для вынесения конституционных поправок на референдум за них должны были проголосовать не менее трех пятых от общего числа депутатов (330 голосов).

Тинейджеров — в депутаты

В конце 2016 г . парламентская МНР, ранее не поддерживавшая отказа от парламентской формы правления, согласилась сотрудничать с правительством по вопросу реформы конституции. 10 декабря после достижения консенсуса между МНР и ПСР по конституционной реформе текст поправок был передан в парламент. Комитет по конституционному законодательству парламента Турции окончательно одобрил законопроект 30 декабря 2016 г . В ночь с 20 на 21 января 2017 г . депутаты парламента одобрили пакет из 18 поправок к конституции. За проголосовали 339 парламентариев, в основном представляющих МНР и ПСР, против выступили 142 депутата, в основном из Республиканской народной партии или независимые, пятеро проголосовали пустыми бюллетенями, два голоса признаны недействительными. Остальные депутаты в голосовании не участвовали, в том числе представители Партии демократии народов (иногда называемой «курдской»), бойкотировавшей голосование.

Однако после неудавшегося переворота Эрдоган превратился в доминирующую фигуру в турецкой политике, и его заветная мечта — путем изменения конституции превратить страну из парламентской в президентскую республику, упразднив при этом пост премьер-министра, — стала осуществимой. Кроме того, похоже, что своих внутрипартийных и ультраправых оппонентов Эрдоган купил увеличением количества депутатов в пакете изменений основного закона, а также учел демографические изменения — депутатом можно будет становиться с 18 лет!

В итоге год назад конституционный референдум в Турции о переходе с парламентской формы правления на президентскую закончился победой его сторонников с незначительным перевесом (причем примерно так в Турции уже две декады завершаются чуть ли не все голосования, что продолжает доказывать то ли конкуренцию и плюрализм, то ли ловкость рук администраторов). «Султанисты» набрали 51,2% голосов, что на 1,25 млн больше, чем у противников конституционной реформы.

Итак, пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Должность премьер-министра упразднят. Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться в соответствии с указами президента. Право объявлять режим чрезвычайного положения получит президент, утверждать решение главы государства по режиму ЧП будет парламент. Глава государства сможет издавать и другие имеющие силу закона указы, которые будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы, если законодатели в дальнейшем их отклонят (так в Украине было в 1996–1999 гг., так называемые декретные полномочия президента и переходные положения Конституции-96).

Президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это предусмотрено ныне действующей конституцией. Увеличивается число депутатов парламента — c 550 до 600. Возрастной порог для кандидатов на выборные посты снижается с 25 до 18 лет. Решения о повторных выборах смогут принимать как парламент, так и президент. Выборы в органы законодательной и исполнительной власти будут проводиться в один день. Парламент и президента будут избирать на пять лет, при этом глава государства сможет занимать пост не более двух сроков подряд. Президент получает право распустить парламент, но и сам при этом должен быть переизбран. Что, согласитесь, честно.

Урок «агентам Запада»

Эрдоган и его сторонники из ПСР объясняли необходимость принятия поправок тем, что в условиях стоящих перед страной вызовов, в частности террористической угрозы, необходимо повысить оперативность принятия важнейших управленческих решений. Кроме того, власти ссылались на негативный опыт прошлого, когда коалиционные правительства в Турции часто сменяли друг друга, что приводило к хаосу и параличу государственной власти.

В свою очередь, оппозиция считает, что победа сторонников Эрдогана привела к бесконтрольному укреплению его власти, что даст ему возможность занимать пост президента страны до 2029 г ., а также поляризации общества, дальнейшему ухудшению и без того осложнившихся отношений Турции и ЕС, бегству из страны инвесторов. Кроме последнего, все это тоже — правда.

Время от времени Эрдоган возобновляет флирт с Европой, но ему не устают напоминать о несовместимости его курса с европейскими ценностями. Действительно, надежды страны на членство в Европейском Союзе тают. Так, над шагом с досрочными выборами съязвила Греция, заявив, что Турция дрейфует все дальше от ЕС. Впрочем, кто бы говорил, на данный момент Брюссель неспособен никак ущучить Венгрию и Польшу, не говоря уже о газовом скандале в Еврокомиссии, из которого следует, что в своих интимных отношениях с «Газпромом» бюрократия Союза спокойно жертвовала интересами восточных стран-членов... Но при всем своем флирте Эрдоган не делает трагедии из тупика на дороге в ЕС.

Вот и сейчас —и это вторая причина после зуда политического нетерпения —- он стремится показать, что полностью олицетворяет чаяния турок и никакие «агенты Запада» не смогут повлиять на эту ситуацию. Ведь за последние десятилетия Турция преодолела хронический бюджетный кризис и стала одной из 20 ведущих мировых экономик. В стране в разы вырос средний класс, десятки миллионов турок при Эрдогане стали жить лучше. Школы, дороги, больницы и крупные инфраструктурные проекты преобразили повседневную жизнь в когда-то нищей стране, ассоциируемой с коррупцией и инфляцией. Наконец, религиозные турки, долгое время ощущавшие себя чужими среди секулярной элиты, перестали считать себя дискриминируемыми.

Силен как никогда

Безусловно, Эрдоганов курс имеет еще одно измерение: это продолжающийся бунт против вестернизированной верхушки общества, растянутый во времени, но не «консервативная революция», как в Иране 70-х. Просто это скорее правый, а не левый турецкий национализм, более массовый, нежели кемализм, вовлекший провинциальный средний класс. В этом Эрдоган напоминает Путина, но нулевых, а не десятых годов, когда после беспорядков 2011–2012 гг. обозленный ВВП стал опираться на люмпена. Несмотря на агрессивность турецкой власти, этого в Турции нет. Или — пока нет.

Ранее планировалось, что очередные выборы президента и парламента пройдут в один день —3 ноября 2019 г ., после чего пункты положения о президентской системе должны были вступить в силу в один день. Теперь — ранее на полгода. Кроме нетерпения и внешнего эффекта, существуют три причины, по которым президент решил сделать этот (вполне законный, ведь он тоже переизбирается досрочно) ход прямо сейчас.

Во-первых, в союзе с ультраправыми он является практически гарантированным победителем — кандидата справа не будет. Победить Эрдогану надо в первом туре, иначе могут произойти неожиданности. Разгром оппозиционных СМИ и левых активистов для Турции не новости, президент и сам когда-то был вполне «левым экстремистом» и даже сидел в тюрьме. Дальше ситуация может измениться, а Эрдоган — политическое животное и хорошо чувствует ветер настроений. Так, пока что в выборах не может участвовать опасный конкурент — новая «Хорошая партия». В стане оппозиционных республиканцев кризис, предстоит непростой кастинг. Курдские социал-демократы ослаблены арестами. А вот пока длится чрезвычайное положение, армию еще предстоит очистить от 3 тыс. «подозрительных», которые, как открыто заявляет «патриотическая» пресса, все еще воодушевлены кемалистским духом.

Во-вторых, Турция явно меняет свои очертания, расширяясь за счет Сирии. И кто знает, что дальше, не придется ли менять конституцию еще раз? Здесь же и намерение показать Трампу и его непостоянной администрации, что считаться на Ближнем Востоке, кроме израильтян, стоит только с ним, с Эрдоганом, в том числе и в курдском вопросе.

Наконец, в-третьих, в 2023 г ., то есть в зените нового (а теперь — первого) будущего срока Эрдогана Турция будет праздновать 100-летие республики. К нему действующая власть, обладающая специфической идеологией, желала бы подойти «сильной как никогда» и с правом вносить коррекции в кемалистскую и докемалистскую историю, поскольку считается, что модернизационному рывку Турции уже почти 200 лет. Но сможет ли Эрдоган и впрямь проассоциировать себя с новой эрой великодержавности или так и останется ловким популистом?

Джерело: Деловая столица

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