Як розвалилась Османська імперія. Урок для Росії
Треба визнати, росіян ніхто рятувати не буде
Сучасна Росія в чомусь нагадує Османську імперію, яка робила свої останні подихи. Відстала в цивілізаційному сенсі величезна територія на кількох континентах, зіткана з дуже різних народів і культур. І усе це трималося на умовній адміністративній вертикалі з центром у далекому Стамбулі. Як і тепер, у далекій Москві.
Туреччина збереглася тільки завдяки поколінню молодих, навчених за західними стандартами військових і бюрократів. Освічена і амбітна турецька молодь розуміла, що для того, аби вберегти батьківщину, треба зменшити її територію до меж, заселених в абсолютній більшості турками. Заради порятунку і розвитку потрібно було відмовитися від величезних володінь імперії. Туреччина мала стати національною державою. Тільки так залишався шанс на її порятунок.
Хоч сьогоднішня Росія і нагадує хилу Османську імперію, є один нюанс. В Московії немає покоління молодих освічених офіцерів, які закінчували західні військові академії і які б нарешті зрозуміли, що заради збереження бодай чогось, варто ужатися до Московщини і кількох сусідніх областей. Тому їх не буде кому врятувати, бо у них немає своїх молодотурків.
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