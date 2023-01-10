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Михайло Басараб політолог, активіст Руху опору капітуляції

Як розвалилась Османська імперія. Урок для Росії

glavcom.ua
16 листопада 1922 року Мехмед VI, який формально ще залишався халіфом, звернувся до британської військової влади з проханням вивезти його зі Стамбула
фото з відкритих архівів

Треба визнати, росіян ніхто рятувати не буде

Сучасна Росія в чомусь нагадує Османську імперію, яка робила свої останні подихи. Відстала в цивілізаційному сенсі величезна територія на кількох континентах, зіткана з дуже різних народів і культур. І усе це трималося на умовній адміністративній вертикалі з центром у далекому Стамбулі. Як і тепер, у далекій Москві.

Туреччина збереглася тільки завдяки поколінню молодих, навчених за західними стандартами військових і бюрократів. Освічена і амбітна турецька молодь розуміла, що для того, аби вберегти батьківщину, треба зменшити її територію до меж, заселених в абсолютній більшості турками. Заради порятунку і розвитку потрібно було відмовитися від величезних володінь імперії. Туреччина мала стати національною державою. Тільки так залишався шанс на її порятунок.

Хоч сьогоднішня Росія і нагадує хилу Османську імперію, є один нюанс. В Московії немає покоління молодих освічених офіцерів, які закінчували західні військові академії і які б нарешті зрозуміли, що заради збереження бодай чогось, варто ужатися до Московщини і кількох сусідніх областей. Тому їх не буде кому врятувати, бо у них немає своїх молодотурків.

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Джерело
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Теги: Туреччина росія війна військові молодь історія

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