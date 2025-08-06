Головна Думки вголос Михайло Басараб
search button user button menu button
Михайло Басараб Політолог

Західним політикам вже варто думати, як діяти, коли рухне Росія

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img

Всі розрахунки росіян – це лише розрахунки росіян

Цілком припускаю, що російське керівництво покладає свої основні надії на те, що незабаром «український фронт рухне». Так само впевнений, що вони з перших днів вторгнення повʼязували перемогу з тим, що «український фронт рухне». Далі, як вони вважають, діло за малим. Українське керівництво має швидко підписати, а українці не менш швидко прийняти умови Кремля.

Ще до вторгнення було зрозумілим, що навіть якщо «український фронт рухне», то всі подальші розрахунки росіян – це лише розрахунки росіян.

Варто звернути увагу на кілька нюансів.

Перше. Навіть підписання чогось під примусом аж ніяк не стане гарантією виконання. Щонайменше десятки тисяч вискомотивованих українців розглядають цю війну не як вимушену необхідність захистити себе від чергового нападу росіян, а як легальну нагоду нарешті зруйнувати російську державу. І доки ці люди живі, вони будуть працювати над втіленням цієї мети. 

Друге. В РФ не вистачить ресурсу забезпечити свій безпосередній контроль над сьогоднішньою Україною, щоб гарантувати тут встановлення бажаного політичного режиму. Не вистачить. Занадто великий шмат, щоб проковтнути силами нинішньої Росії.

Третє. Війна навіть за найгірших умов продовжиться в інший спосіб. І це буде не менш складніша війна для росіян, аніж та, яка триває сьогодні. Цей новий формат війни цілком навіть може бути більш виснажливим для РФ.

І ще одне. У той час, як західні ЗМІ переповідають роздуми Путіна над тим, коли «рухне український фронт», західним політикам варто думати над тим, як діяти, коли рухне Росія.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна росія путінський режим

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заступниця прес-секретаря Державного департаменту США Міньйон Г'юстон виступила із заявою щодо України
Держдеп США зробив неочікувану заяву про Україну
3 серпня, 19:58
Спільні військові навчання РФ та Білорусі «Запад 2025» заплановані на середину вересня
Спільні військові навчання РФ та Білорусі: Україна готується до провокацій
1 серпня, 06:31
Через війну держава змінила стратегії боротьби з сараною
Нашестя сарани шириться областями через окупантів: пояснення Держпродспоживслужби
24 липня, 18:03
Нашестя сарани зафіксовано у чотирьох областях
Нашестя сарани зафіксовано у чотирьох областях
23 липня, 18:49
Російські силовики можуть використовувати історію пошуку в акаунтах Google або в історії браузера
Диджитал-диктатура: РФ штрафуватиме громадян за доступ до «екстремістських» матеріалів
17 липня, 15:48
РФ 16 липня вдарила по Добропіллю
У Добропіллі завершено рятувальні роботи: скільки загиблих і поранених
17 липня, 15:12
Окупанти накрили місто з артилерії близько 2:00 ночі
Окупанти атакували Гуляйполе: є постраждалі
15 липня, 07:25
Минулої доби відбулося 188 бойових зіткнень з ворогом
Україна відновлює позиції на Курщині – Сирський
8 липня, 12:22
Путін залишається цинічним стратегом, і якщо це буде вигідно, «він без вагань пожертвує Іраном»
Чому Путін не допоміг Ірану під час війни з Ізраїлем: пояснення NYT
7 липня, 02:27

Михайло Басараб

Західним політикам вже варто думати, як діяти, коли рухне Росія
Західним політикам вже варто думати, як діяти, коли рухне Росія
Головна загроза України – Росія: чому не можна порушувати цей консенсус
Головна загроза України – Росія: чому не можна порушувати цей консенсус
Останні вибори. Чи потрібно це Україні?
Останні вибори. Чи потрібно це Україні?
Плекайте український націоналізм
Плекайте український націоналізм
Кремль прискорено створює нову «російську людину»
Кремль прискорено створює нову «російську людину»
Російське вбиває. Чому це ще не зрозуміли всі?
Російське вбиває. Чому це ще не зрозуміли всі?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 серпня 2025
17K
Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала 11 хвилин
8579
Українці посміялися з одкровень Буданова щодо повій
5851
Покоління зумерів відмовляється працювати на великі корпорації
4223
Пішов з життя чемпіон світу з футболу

Новини

В Україні зросло споживання електроенергії: причина
Сьогодні, 12:04
Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала 11 хвилин
Сьогодні, 00:03
Очільника Енергомитниці відсторонено через журналістське розслідування
4 серпня, 16:42
Росіяни штурмували КПП «Гоптівка» на Харківщині: реакція військової адміністрації
4 серпня, 12:34
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
2 серпня, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua