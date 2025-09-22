Чому Кремль витрачає більше на пропаганду за кордоном, ніж на фронт?

Кремль у півтора раза збільшив витрати на пропаганду закордоном. Це відбувається в умовах серйозного погіршення економічного становища у самій Росії і великих потреб для фронту.

Чому росіяни збільшують видатки на пропаганду у світі ціною недофінансування інших важливих видатків, в тому числі й на саме «СВО»?

Кремлівці, на відміну від еліт багатьох інших, часом набагато успішніших, країн, знають, що жодні технології, сучасна зброя, амуніція і навіть гроші нічого не варті, коли програна війна за мізки.

Щоб усі ці суперсучасні винищувачі і ракети літали, ППО збивали, танки їздили, а кулемети стріляли, має бути мотивований солдат і мотивоване суспільство. Якщо у солдата і у суспільства у голові «каша», то гріш ціна цьому залізяччю, яке не полетить, не збиватиме, не їхатиме і не стрілятиме без людської волі.

Якщо ти виграв війну за свідомість противника, то байдуже, наскільки він заможніший і оснащеніший для війни. Треба визнати, що у росіян непогано виходить компенсувати свою відсталість у ресурсах вмілою боротьбою за свідомість противника.

Складно збагнути, чому успішний Захід просто за цим спостерігає. Ну і нам би не завадило зробити відповідні висновки.