Головна Думки вголос Михайло Басараб
search button user button menu button
Михайло Басараб Політолог

Чому Росія інвестує у пропаганду замість фронту?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Чому Кремль робить ставку на пропаганду?
фото: depositphotos.com

Чому Кремль витрачає більше на пропаганду за кордоном, ніж на фронт?

Кремль у півтора раза збільшив витрати на пропаганду закордоном. Це відбувається в умовах серйозного погіршення економічного становища у самій Росії і великих потреб для фронту.

Чому росіяни збільшують видатки на пропаганду у світі ціною недофінансування інших важливих видатків, в тому числі й на саме «СВО»?

Кремлівці, на відміну від еліт багатьох інших, часом набагато успішніших, країн, знають, що жодні технології, сучасна зброя, амуніція і навіть гроші нічого не варті, коли програна війна за мізки.

Щоб усі ці суперсучасні винищувачі і ракети літали, ППО збивали, танки їздили, а кулемети стріляли, має бути мотивований солдат і мотивоване суспільство. Якщо у солдата і у суспільства у голові «каша», то гріш ціна цьому залізяччю, яке не полетить, не збиватиме, не їхатиме і не стрілятиме без людської волі.

Якщо ти виграв війну за свідомість противника, то байдуже, наскільки він заможніший і оснащеніший для війни. Треба визнати, що у росіян непогано виходить компенсувати свою відсталість у ресурсах вмілою боротьбою за свідомість противника.

Складно збагнути, чому успішний Захід просто за цим спостерігає. Ну і нам би не завадило зробити відповідні висновки.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: кордон пропаганда війна зброя росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поки Трамп крутить стару шарманку про угоду, Путін займається ескалацією
Поки Трамп крутить стару шарманку про угоду, Путін займається ескалацією
17 вересня, 12:01
Меморіал з іграшок та квітів у пам'ять загиблих унаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 28 серпня
Жалоба. Що для неї треба: закон чи совість?
30 серпня, 09:16
Експеримент у Криму. Що пропонують російські ліберали
Експеримент у Криму. Що пропонують російські ліберали
27 серпня, 09:21
Представництво НАТО в Україні висловило щирі співчуття жертвам та їхнім родинам
Рютте про обстріли в Україні: Ми не можемо бути наївними щодо Путіна
28 серпня, 19:47
У Росії горить Краснодарський НПЗ
У Росії атаковано Краснодарський та Сизранський НПЗ
30 серпня, 04:37
Відносини між російськими найманцями та малійськими військовими помітно погіршуються
Зростання насильства і конфлікт: розвідка розповідає, що пішло не так у Малі для Кремля
31 серпня, 13:52
Рютте зробив заяву про співпрацю РФ, Китаю та Ірану
Рютте повідомив, які три країни готуються до «тривалої конфронтації» з НАТО
4 вересня, 12:44
Попри дію конвенції РФ на постійній основі катує та знущається з українських полонених
Путін вніс до Держдуми проєкт про денонсацію Європейської конвенції проти катувань
8 вересня, 10:36
Затриманим загрожує від 8 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна
На Буковині та Харківщині затримано диверсантів, які палили авто ЗСУ та об’єкти залізниці
16 вересня, 13:45

Михайло Басараб

Чому Росія інвестує у пропаганду замість фронту?
Чому Росія інвестує у пропаганду замість фронту?
Чи готове НАТО до «тихого вторгнення» Росії?
Чи готове НАТО до «тихого вторгнення» Росії?
Чим може закінчиться заморозка війни для України
Чим може закінчиться заморозка війни для України
Західним політикам вже варто думати, як діяти, коли рухне Росія
Західним політикам вже варто думати, як діяти, коли рухне Росія
Головна загроза України – Росія: чому не можна порушувати цей консенсус
Головна загроза України – Росія: чому не можна порушувати цей консенсус
Останні вибори. Чи потрібно це Україні?
Останні вибори. Чи потрібно це Україні?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
291K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 вересня: ситуація на фронті
117K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 вересня 2025
7453
Прогноз магнітних бур на 22-24 вересня: якою буде сонячна активність
4997
Рош га-Шана: єврейський Новий рік, значення та традиції свята, заборони та привітання
2801
Журналіст, який бере інтерв’ю у полонених росіян, заявив, що Пригожин живий
2665
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Новини

Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Сьогодні, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Сьогодні, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua