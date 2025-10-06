У Росії відкрилося друге дихання

США поки демонструють відстороненість від європейських справ

Системні і демонстративні агресивні дії проти європейських держав НАТО відкривають друге дихання для Росії. Тому це лише початок.

• 1 •

Війна Росії проти України завдає втрат нашій державі, однак Москва здобула доволі скромні успіхи з огляду на початково декларовані цілі, а також платить за цей скромний результат неспівставно високу ціну. Для сподівань на припинення російської збройної агресії проти України поки немає найменших підстав.

Разом з тим, російське просування на українському напрямку явно загрузло. Москві потрібно було шукати новий стратегічний простір для маневрів, щоб продемонструвати успіх перед своїми партнерами і населенням самої Росії. В Україні стало дуже тісно і витратно для цього.

• 2 •

Європейські країни НАТО залежно від різних обставин є зручною вгодованою і доглянутою жертвою, на якій Росія станом на сьогодні хоче і може безкарно демонструвати свою силу. Робить це показово, ефектно і з великим задоволенням.

На заможній, але безпорадній жертві Путін самостверджується в очах старших партнерів і свого населення. Це момент очевидного кремлівського успіху на тлі інших невдач. Демонстрація цього успіху необхідна для залучення підтримки партнерів і мобілізації свого населення на продовження війни. Європа зараз – чудова для цього мішень.

• 3 •

США поки демонструють відстороненість від європейських справ, цілком достатню для того, щоб Росія продовжувала безкарні домагання до «пухкенької жертви».

Отже, активні заходи росіян проти європейських країн будуть продовжені й постійно набиратимуть загрозливішого характеру. Це буде тривати доти, доки на це не буде належної симетричної або асиметричної відповіді – від самих європейців або від США. Поки що спостерігаємо розгубленість і безпорадність, яка заохочує Кремль до розгортання активних заходів у європейському напрямку.