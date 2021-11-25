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    Думки вголос

    Разумков не є електоральним «кілером» Зеленського

    • Михайло Басараб

      політолог, активіст Руху опору капітуляції

    •  glavcom.ua
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    Владі є над чим задуматися - Разумков не є електоральним «кілером» Зеленського
    Владі є над чим задуматися
    фото з відкритих джерел

    У провідних опозиційних штабах зараз мудрують про складні комбінації

    Вчорашня соціологія Центру Разумкова пітверджує мій висновок, що Разумков не є електоральним «кілером» Зеленського. Так, саме це я й маю на увазі. Всупереч розрахункам багатьох політиків, що руками Разумкова вони «потоплять» Зеленського і розчистять собі дорогу. Марні такі сподівання. Разумков швидше «потопить» інших політиків і вийде із Зеленським у другий тур.

    Як вам така перспектива?! А вона цілком реальна. Думаю, що це влаштовує далеко не всіх українців. Особливо розумнішу і патріотичнішу частину нашого суспільства.

    Зростання рейтингу Разумкова в п’ять-вісім разів між уявним першим і другим туром говорить, що по дорозі до політичного олімпу він здатен електорально «пообкрадати» багатьох політиків і лише частково самого Зеленського. Такий висновок базується на аналізі даних не лише цього дослідження. А от Зеленський і Порошенко між першим і другим туром можуть збільшити рівень своєї підтримки лише максимум у 2-3 рази.

    Є над чим задуматися. Якщо подивитися двомірний аналіз і електоральні перетоки, то підстав для розмірковувань буде ще більше.

    Тож якщо у провідних опозиційних штабах зараз сидять і мудрують про складні комбінації, то дивіться – не намудруйте. Щоб нам не довелося на наступних виборах обирати між Зеленським і Разумковим. Звичайно ж, якщо до тих виборів не станеться чогось дуже і дуже непередбачуваного. Бо зараз можливе будь-що.

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    Джерело: блог Михайла Басараба

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    Теги: Петро Порошенко вибори рейтинг Володимир Зеленський Дмитро Разумков
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    Разумков не є електоральним «кілером» Зеленського