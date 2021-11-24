Аваков та Разумков надали важливі свідчення щодо санкцій РНБО

Політики у подробицях пригадали засідання РНБО, яке відбулося 14 квітня

Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков, які донедавна були членами Ради національної безпеки та оборони України, надали свідчення про те, що запровадження санкцій РНБО проти громадян України є незаконним. Про це йдеться у відповідях політичних діячів на запит адвоката одного з учасників списку санкцій Сеяра Куршутова, які опублікувало видання Страна.ua.

У своїх відповідях Разумков та Аваков зазначають, що вони були присутні на засіданні РНБО 14 квітня, коли проти Куршутова запроваджувалися санкції.

«Водночас з цим вважаю, що накладення санкцій на громадян України не узгоджується з чинним Законом України «Про санкції», – написав Разумков. Аналогічну думку у своїй відповіді на запит адвоката висловив і Арсен Аваков.

Також політики зазначили, що на засіданні РНБО 14 квітня жодних доказів провини Сеяра Куршутова не було представлено, як не було і обговорення причин введення проти нього обмежувальних заходів. Рішення про введення санкцій було ухвалено разом щодо всіх осіб, внесених до списку, підготовленого СБУ. При цьому жодної інформації про те, які дії цих громадян можна розцінювати як контрабанду, не було. Разумков і Аваков припускають, що запровадження санкцій проти Куршутова могло мати політичний характер.

Варто зазначити, що це перший прецедент, коли учасники засідань РНБО надали свідчення в рамках судового процесу щодо оскарження указу президента.

Раніше колишній очільник МВС Арсен Аваков розповів, як на засіданнях РНБО приймали рішення щодо санкцій.

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