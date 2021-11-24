Опитування показало, кому Зеленський може програти у другому турі виборів

Згідно з опитуванням Центру Разумкова, Володимир Зеленський у другому турі перемагає Петра Порошенка, але може програти Дмитру Разумкову

Другий тур моделювався за участі чотирьох кандидатів: Зеленський, Бойко, Порошенко, Разумков

Ексспікер Верхової Ради Дмитро Разумков не має достатніх рейтингів для виходу в другий тур президентських виборів, але якби таке сталося, то він міг би виграти у чинного глави держави Володимира Зеленського. Про це свідчить опитування Центру Разумкова, яке проводилось з 11 до 17 листопада.

Якби президентські вибори відбулися найближчим часом, до другого туру вийшли б Володимир Зеленський (25,2% голосів тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором) та Петро Порошенко (17,5%).

Решта потенційних кандидатів набирають значно менше: Юрій Бойко – 10,9%, Юлія Тимошенко – 9,4%, Дмитро Разумков – 7,5%, Ігор Смешко – 5,2%, Володимир Гройсман – 4,9%.

Графіка: Центр Разумкова

Під час опитування респондентам пропонувалося також обрати, за кого з політиків вони проголосували б, якби відбувся другий тур виборів президента України. Другий тур моделювався за участі чотирьох кандидатів: Зеленський, Бойко, Порошенко, Разумков.

За результатами опитування, Зеленський перемагає у Бойка і Порошенка, але Разумкову може програти.

Якби у другий тур разом із Зеленським вийшов би Порошенко, то 54% опитаних підтримали б нинішнього президента України, а лідера «ЄС» – 46%.

У парі Зеленський–Бойко голоси розподілилися б 66% та 34% відповідно.

Якби у другий тур вийшов Разумков, то за Зеленського могли б проголосувати 49,6% українців, за Разумкова – 50,4%.

Дослідження проводили з 11 до 17 листопада 2021 року методом інтерв’ю обличчям до обличчя за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3%.

Варто зазначити, що Центр Разумкова носить ім'я Олександра Разумкова, батька Дмитра Разумкова.

До слова, згідно з нещодавнім опитуванням Socis, рейтинг «Слуги народу» продовжує падіння, а «ЄС» головна опозиційна сила.

Також ще одна соціологічна контора показала найвищий антирейтинг Зеленського.

Наприкінці жовтня Центр Разумкова зафіксував падіння рейтингу «Слуги народу» та Зеленського.

Також згідно з даними КМІС: пропрезидентскій політичній силі «Слуга народу» нині симпатизують 15,5% українців – ця політсила, згідно з останніми рейтингами, вперше за два роки посунулась із першого місця рейтингу, поступившись партії експрезидента Петра Порошенка.

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