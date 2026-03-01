Головна Думки вголос Микола Княжицький
search button user button menu button
Микола Княжицький Народний депутат України

Іран під ударом: чому це вигідно Україні і чим це ризиковано

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: АР

Послаблення Тегерана – послаблення Москви?

Атака Ізраїлю на Іран може означати початок великої війни. Але головне питання — чи стане вона великою?

Сполучені Штати Америки раніше оцінювали, що стійкості іранського режиму може вистачити лише на один-два тижні у випадку масштабного воєнного удару. При цьому вони не робили ставки на наземну операцію, а припускали, що внутрішня слабкість авторитарної системи і невдоволення іранського суспільства можуть призвести до падіння влади зсередини.

Стратегічна мета можливої коаліції Ізраїлю і США очевидна – остаточно усунути постійну екзистенційну загрозу для Ізраїлю, яка стала особливо очевидною після нападу ХАМАС. Іран є не лише політичним противником Ізраїлю, але й центром регіональної мережі воєнізованих союзників і постачальником озброєнь.

Для України ці події мають подвійне значення.

З одного боку, послаблення Ірану об’єктивно вигідне Україні, оскільки Іран є частиною ширшої антизахідної коаліції разом із Росією та Китаєм. Саме Іран постачав Російській Федерації безпілотники «Шахед» і допомагав розвивати ракетні програми, які використовуються проти українських міст і цивільного населення. Будь-яке послаблення цього військово-промислового співробітництва прямо зменшує можливості Росії вести війну проти України.

Крім того, ці події демонструють ще одну важливу річ: переговори з авторитарними режимами рідко призводять до стійкого миру, якщо за ними не стоїть реальний баланс сили. Авторитарні режими сприймають компроміс як тимчасову паузу, а не як остаточне рішення.

Водночас існують і ризики. Якщо глобальні гравці почнуть домовлятися між собою, вони можуть намагатися силою або політичним тиском примусити слабші держави до невигідних рішень. Світ уже бачив приклади демонстрації сили проти авторитарних режимів, які перебували в ізоляції.

Чи можливий подібний сценарій щодо України?

Теоретично – так. Але лише за однієї умови: якби Україна була ізольованим авторитарним режимом без союзників і без внутрішньої легітимності.

Сьогодні ситуація інша. Україна зберігає демократичні інститути і має стратегічну підтримку Європи. Саме Європа, для якої питання безпеки України є питанням власної безпеки, залишається головним фактором стримування будь-яких спроб нав’язати Україні несправедливий або сепаратний мир.

У цьому – наш головний ресурс і наш головний захист.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Іран війна Європа Україна ХАМАС переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Яка «чорна кішка» перебігла дорогу Єгипту та Туреччині?
Зближення Туреччини та Єгипту: стратегічний виграш України у глобальній грі
6 лютого, 20:31
Росія, не маючи привабливої моделі майбутнього, діє як паразит на тілі західної цивілізації
Чому Росія мислить війною. Частина 3
22 лютого, 20:15
Трамп вперше оголосив про досягнення домовленості щодо «енергетичного перемир'я» 29 січня 2026 року і не сказав, з якої дати воно почалося
Як «енергетичне перемир'я» обернулося проти Трампа
6 лютого, 09:45
Лавров вкотре переконує світ, що не планує нападати на Європу
Лавров вкотре заявляє, що РФ не збирається нападати на Європу, але є нюанс
9 лютого, 10:14
Путін не поїде до Трампа на перше засідання Ради миру
Росія проігнорує перше засідання Ради миру Трампа: у чому причина
12 лютого, 12:59
Максим Тімченко (зліва) на безпековій конференції у Мюнхені
Гендиректор ДТЕК на конференції в Мюнхені обговорив зі світовими лідерами допомогу енергосистемі України
16 лютого, 18:13
Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються
Сили оборони вразили центр виробництва FPV-дронів росіян
3 лютого, 11:28
Урядовий проєкт бюджету Чехії на 2026 рік передбачає скорочення витрат на оборону до 2,1% ВВП
Чехія не буде підвищувати витрати на оборону попри вимоги НАТО
27 лютого, 10:12
Теракт у Миколаєві, провал ухвалення пакета санкцій проти РФ. Головне за 23 лютого 2026
Теракт у Миколаєві, провал ухвалення пакета санкцій проти РФ. Головне за 23 лютого 2026
23 лютого, 21:18

Микола Княжицький

Іран під ударом: чому це вигідно Україні і чим це ризиковано
Іран під ударом: чому це вигідно Україні і чим це ризиковано
Цей рік буде переломним – не лише для України. І ось чому
Цей рік буде переломним – не лише для України. І ось чому
Перемовини в Абу-Дабі: які висновки можна зробити?
Перемовини в Абу-Дабі: які висновки можна зробити?
Трамп зробив те, чого не зміг Путін
Трамп зробив те, чого не зміг Путін
Сигнал Трампа з Венесуели. Наступний рік може стати для РФ останнім
Сигнал Трампа з Венесуели. Наступний рік може стати для РФ останнім
Справжня поразка для Путіна
Справжня поразка для Путіна

Новини

В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Сьогодні, 05:59
В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
Вчора, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
27 лютого, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
27 лютого, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
27 лютого, 15:20
УЄФА провела жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
27 лютого, 14:27

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua