Микола Княжицький

Трамп зробив те, чого не зміг Путін

glavcom.ua
Президент США Дональд Трамп
фото: Getty Images

Повернення Трампа в президентське крісло оголило смертельну слабкість безпеки ЄС

Слід визнати, що при всіх своїх плюсах та мінусах Дональд Трамп зробив для Європи те, що не міг зробити практично ніхто. Навіть Путін, розв’язавши жорстоку війну в центрі Європи, не змусив саму Європу думати про свою безпеку. І лише після повернення до Білого дому Дональда Трампа європейцям довелось почати думати про себе та свій захист.

Проблема в тому, що реальність російської загрози сьогодні очевидна європейським елітам, але мало сприймається населенням. Чим далі від російського кордону, тим менше людей сприймають потенційну війну як щось таке, що справді може трапитись у їхньому житті. При тому, що ні в кого вже немає сумнівів, уся система безпеки цілого континенту повністю залежить від настрою декількох людей у Вашингтоні. Згадаємо, як легко ці настрої змінюються, і отримаємо реальну ціну мирного життя практично будь-якої європейської країни.

Ситуація навколо Гренландії лише зайвий раз підкреслює слабкість нинішньої європейської архітектури безпеки. Очевидно, що реакцією на американське вторгнення до Гренландії буде розвал НАТО, і у Росії ніколи не буде кращого моменту для свого вторгнення до будь-якої країни ЄС. Очевидно, що росіяни будуть діяти швидко, поки європейці не встигли знайти спосіб компенсувати відсутність гарантій безпеки від США, а набутий російською армією бойовий досвід залишається актуальним.

Зараз ЄС не має власної армії. За невеликими виключеннями, національні армії більшості країн абсолютно небоєздатні, не мають ні зброї, ні військових, ні людей у резерві, готових у випадку нападу на Європу стати на захист.

При цьому, хоча українська армія фактично є єдиним боєздатним активом Європи, у випадку російського вторгнення європейцям складно розраховувати на Україну. Адже ми не є членом НАТО, а отже у нас немає юридичних зобов’язань щодо захисту інших країн, як це було б, якби ми стали членом Альянсу.
Оскільки опитування у майже всіх країнах ЄС показують, що громадяни не готові воювати навіть за власну державу, оптимальною гарантією безпеки для Європи стало б створення своєї армії на базі ЗСУ. Це виглядало фантастикою, коли я писав про це декілька місяців тому вперше, але завдяки Дональду Трампу ми бачимо, як ідея спільної армії поступово переходить у серйозні дискусії на рівні лідерів країн ЄС.

Створення спільної європейської армії є ледь не єдиною запорукою безпеки для ЄС. І це б реально допомогло Україні сьогодні у війні проти України. Інтеграція ЗСУ у структуру ЄС з відповідним рівнем оплати служби, технічного забезпечення, соціальних гарантій допоможе якісно оновити склад української армії. Сам факт, що солдат ЗСУ отримує зарплату європейського військового, допоможе як у питанні поповнення особового складу, в тому числі іноземцями, так і у залученні кваліфікованих цивільних на важливі військові посади. А набутий такою армією бойовий досвід зможе стати реальною гарантією, що Путін ніколи і думати не зможе, щоб спробувати повторити.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
