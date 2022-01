Учені розповіли про негативний вплив новорічних пісень на психіку

Прослуховування однієї і тієї ж композиції загальмовує роботу мозку

Новорічні пісні можуть негативно впливати на психіку людини, повідомили вчені. Про наслідки вони розповіли виданню Busines Insider.

На думку фахівців, прослуховування однієї і тієї ж композиції спочатку піднімає настрій, а потім, навпаки, загальмовує роботу мозку. Мозок перенасичується, це погіршує увагу та посилює рівень стресу в організмі. Так, відомі пісні «All I Want For Christmas Is You» та «It's Beginning To Look A Lot Like Christmas», згідно з дослідженням, викликають нудьгу та роздратування. До того ж, багато пісень нагадують людям про майбутні витрати, заявили експерти.

«У магазинах краще відключати різдвяну музику, бо якщо цього не зробити, вона завадить покупцям зосередитися на чомусь ще. Вони просто витратять усю свою енергію, намагаючись не чути її», – зазначила клінічний психолог Лінда Блер.

Вона рекомендувала запастися берушами і відволікатися від нав'язливої музики приємними ароматами.

Раніше американський телеканал Fox News опублікував список найкращих фільмів усіх часів для перегляду у період новорічних свят. Насамперед глядачам порадили подивитися анімаційний фільм «Різдвяна історія» (2009) Роберта Земекіса, який розповідає про банкіра та скнару Ебенезера Скруджа.

Також повідомлялося, що американський стрімінговий сервіс Netflix випустить під Новий рік американську версію фільму «Іронія долі, або З легкою парою!», де Іполита зіграв актор китайського походження. Голлівудський проект отримав назву «Про долю» (About Fate).

Роль Лукашина виконав відомий за серіалом «Фарго» Томас Манн. На відміну від героя Андрія Мягкова, в американській версії Лукашину 30, а не 40 років. За даними видання, глядачі матимуть змогу побачити фільм 31 грудня. Як пише Glamour з посиланням на режисера, картина вийде 2022 року.

Роль Галі виконала Брітт Робертсон.

Фільм зняв режисер російських комедій із Володимиром Зеленським Марюс Вайсберг («Любов у великому місті»).