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    Три президенти просять Зеленського присвоїти відомому композитору звання Героя України (документ)

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    10 грудня маестро Ігорю Покладу виповнюється 80 років - Три президенти просять Зеленського присвоїти відомому композитору звання Героя України (документ)
    10 грудня маестро Ігорю Покладу виповнюється 80 років
    фото з відкритих джеред

    Кравчук, Кучма та Ющенко мають прохання до чинного глави держави

    Три експрезиденти України – Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко – підписали звернення до нинішнього глави держави. Вони просять Володимира Зеленського присвоїти звання Героя України видатному композитору, заслуженому діячу мистецтв Ігорю Покладу. 10 грудня маестро виповнюється 80 років.

    У зверненні вказано, що в Україні немає людини, котра б не чула чи не співала такі відомі твори Ігоря Поклада, як «Кохана», «Чарівна скрипка», «Скрипка грає», «Ой, летіли дикі гуси», «Мамо, вечір догоря». Пісні, створені півстоліття тому, живуть і сьогодні. Той фак, що що деякі з них вважаються народними, говорить про якість і актуальність музичного матеріалу.

    Також автори документа нагадують, що Ігор Поклад також створив десятки вистав та плідно працював в українському кіно.

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    Три президенти просять Зеленського присвоїти відомому композитору звання Героя України (документ)
    Три президенти просять Зеленського присвоїти відомому композитору звання Героя України (документ)

    «Зважаючи на колосальний особистий внесок Ігоря Дмитровича Поклада в формування культурного простору України та багаторічну плідну працю на культурній ниві України, вважаємо за необхідне звернутися до Вас, аби відзначити композитора найвищою нагородою країни – званням Героя України. Сподіваємося, Ви підтримаєте наше звернення, і Ігор Дмитрович отримає цілком заслужену нагороду», – ідеться у тексті документа.

    Раніше легендарний український композитор Ігор Поклад оцінив виконання своїх пісень під час концерту до 30-річчя Незалежності України на стадіоні «Олімпійський».

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    Теги: кіно Віктор Ющенко Леонід Кучма Леонід Кравчук звання героя весна час Ігор Поклад
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    Три президенти просять Зеленського присвоїти відомому композитору звання Героя України (документ)