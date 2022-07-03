Плакала вся Україна. Архівні кадри з похорону Назарія Яремчука

Попрощатися з Яремчуком приїхали шанувальники та друзі зі всієї України

Провести Назарія Яремчука прийшло понад 100 тисяч його шанувальників

27 років тому, а ніби вчора...

Чернівці… 2 липня 1995 року…

Неймовірно спекотна неділя.

Провести всенародного і геніального співочого улюбленця Назарія Яремчука в останню дорогу прийшло понад 100 тисяч його шанувальників і друзів з усіх куточків держави. Ще живі Анатолій Євдокименко (чоловік Софії Ротару, він єдиний представляв велику родину) та Ігор Білозір (обидва несли вінки), Олексій Попов і Дмитро Гнатюк, Василь Стріхович і Мирослав Скочиляс, Любомир Криса і Михайло Добрянський (чоловік Ольги Добрянської), Петро Казимирчук (ніс попереду траурної процесії прапор України), ще живий старший брат Назарія Богдан… Усі вони невдовзі долучаться до Назарчика у Вічності. Царство Небесне вам, славним синам землі української…

Останні квіти останнього Назарчиково літа… Останню земну дорогу, яку він так любив і якою пишався повсюдно, встеляють Галина Івасюк, Любомира Паранюк, Оксана Білозір, Світлана Білоножко, Ольга Злотник…

Один з вінків несе Ніна Матвієнко. Труну на витягнуті руки, щоб могли побачити якомога більше людей тіло змарнілого і невпізнаного після виснажливої в невиліковної хвороби національного красеня, несуть найближчі побратими співака – Віталій Білоножко, Андрій Демиденко, Ян Табачник, Дмитро Гнатюк, Василь Зінкевич, Василь Стріхович, Олександр Злотник.... За труною – старші сини Дмитро і Назарій, обидві дружини Артиста – Олена Шевченко (перша) і Дарина Яремчук. Малесенькій Марічці акурат сповнилося лише два рочки і чотири місяці…

Портрет Назарія – дивовижний мистецький твір роботи Івана Холоменюка – несе композитор Остап Гавриш. Серед тих, хто не потрапив у цей короткий відеокавальчик, були Левко Дутковський, Вадим Крищенко, Антоніна Маренич, Павло Дворський, Андрій Миколайчук, Павло Зібров...

Буковинського самородка-улюбленця відспівували в церкві Чернівецького університету, в історію якого він назавжди вписаний золотими буквами, як найвідоміший випускник і як Герой України…

Камера: Михайло Маслій і Михайло Ковальчик.

Монтаж Олександр Третяк.

Відео повністю є в Ютюбі, має понад 800 тисяч переглядів...

Джерело: блог Михайла Маслія

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