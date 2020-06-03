Зафіксовано потужні спалахи на Сонці: як це вплине на здоров'я людей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зафіксовано потужний спалах на Сонці Фото: НАСА

Виявлені спалахи класу М можуть вплинути на якість сигналу стільникового зв'язку і GPS

Американські вчені звернули увагу на появу спалахів на Сонці. Цей феномен може означати початок нового життєвого циклу світила.

Про це повідомляється на сайті НАСА.

Поява нових плям була зафіксована 29 травня з допомогою Обсерваторії сонячної динаміки (SDO), що знаходиться в космосі.

Зафіксовані найпотужніші спалахи з осені 2017 року, при цьому вчені відзначили, що їх активність занадто мала, щоб Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) почав попереджати громадян про сонячну активність.

За словами вчених, плями, які з'явилися, можуть бути передвісником нового сонячного циклу, який як правило, починається раз в 11 років. У цей час єдина зірка Сонячної системи «виходить зі сплячки», збільшує активність, що обертається появою нових спалахів. Однак початок чергового циклу зазвичай встановлюється заднім числом після серії спостережень за світилом, на які фахівцям може знадобитися від 6 до 12 місяців.

«Той факт, що зараз кількість плям збільшується, не означає, що в наступному місяці їх число не повернеться до колишніх значень», - йдеться в звіті НАСА.

Помічені SDO спалахи ніяк не вплинуть на здоров'я людей, так як випромінювання не здатне проникнути крізь атмосферу. Однак саме ці виявлені спалахи класу М можуть вплинути на якість сигналу стільникового зв'язку і GPS.

Серія потужних сонячних спалахів в останній раз була зафіксована вченими в вересні 2017 року.

До слова, до Землі зі швидкістю 11 кілометрів на секунду наближається небезпечний астероїд.