Небезпечний астероїд летить до Землі, – NASA



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До Землі наближається небезпечний астероїд

6 червня о 6:20 за київським часом астероїд пройде на мінімальній відстані від Землі

До Землі зі швидкістю 11 кілометрів на секунду наближається небезпечний астероїд.

Про це повідомляє Space Reference з посиланням на дані американського космічного агентства NASA.

Астероїд відкрили в 2002 році і дали йому номер 163348 (2002 NN4). NASA визначило його як «потенційно небезпечний астероїд», так як його траєкторія перетинає орбіту Землі.

За приблизними розрахунками, його розмір від 250 до 570 метрів. Один оборот навколо Сонця він робить приблизно за 300 земних діб.

Передбачається, що 6 червня о 6:20 за київським часом астероїд пройде на мінімальній відстані від Землі. Він пролетить від планети в 13 разів дальше, ніж орбіта Місяця.

Останнє зіткнення Землі з досить великим астероїдом сталося 15 лютого 2013 року, коли раніше невідоме небесне тіло 18 метрів в поперечнику вибухнуло при вході в атмосферу Землі над Челябінськом в Росії. Від вибухової хвилі постраждало близько 1 500 осіб.

До слова, вчені, які вивчають дані з марсохода Curiosity, знайшли докази існування древнього покритого льодом озера в кратері Гейл на Марсі.