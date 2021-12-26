Одна зі складових щастя – це безпека

«Гормони щастя». Таку назву має книга професорки Лоретти Бройнінг. Я ще так повільно ніколи не читала, вчитуюся в кожну літеру. Що не так з настроєм? Як збирати себе до купи щодня? Як долати свої психологічні проблеми? В книзі навіть є 45-денна практична програма.

Чітко вже зрозуміло одне: бути щасливою людиною в Україні неможливо ( якщо слідувати теорії професорки). Одна зі складових щастя – це безпека. Так влаштований наш мозок. Якщо ми почуваємося в небезпеці, то про щастя не йдеться. І справа не тільки в війні, яка нам болить 8 років.

Безпека – поняття широке … від державної, воєнної, економічної, екологічної, енергетичної, банківської, гуманітарної … до всього, що перешкоджає досягненню цілей людиною.

Безпека = правова держава. Як у нас порушуються справи, ведеться слідство, оголошуються вироки? Як сплачуються податки і робиться бізнес? Чому процвітають рейдерство і бандитизм? Як видаються кредити? Як проводяться тендери і конкурси? Чи дотримуються водії правил дорожнього руху? Чи спокійно ви спите в своїх оселях? Таких питань можна написати тисячі…

Чимало знайомих виїхали на постійне проживання в різні країни. Однією з найпопулярніших країн протягом останніх років стала Польща. На моє питання, чому ви для життя обрали сусідню Польщу, я почула просту і зрозумілу відповідь: «Це правова європейська країна, де ми захищені і нам зрозумілі правила гри. Тут ми можемо бути впевненими в завтрашньому дні».

Нам потрібні сили і велика віра. Це точно те, про що я буду просити в різдвяну ніч.

І знову чекати кращих часів…

Джерело: блог Тетяни Мокріді

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