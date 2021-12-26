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    Думки вголос

    Бути щасливою людиною в Україні неможливо

    Безпека&nbsp;&ndash;&nbsp;поняття широке &hellip; - Бути щасливою людиною в Україні неможливо
    Безпека – поняття широке …

    Одна зі складових щастя – це безпека

    «Гормони щастя». Таку назву має книга професорки Лоретти Бройнінг. Я ще так повільно ніколи не читала, вчитуюся в кожну літеру. Що не так з настроєм? Як збирати себе до купи щодня? Як долати свої психологічні проблеми? В книзі навіть є 45-денна практична програма.

    Чітко вже зрозуміло одне: бути щасливою людиною в Україні неможливо ( якщо слідувати теорії професорки). Одна зі складових щастя – це безпека. Так влаштований наш мозок. Якщо ми почуваємося в небезпеці, то про щастя не йдеться. І справа не тільки в війні, яка нам болить 8 років.

    Безпека – поняття широке … від державної, воєнної, економічної, екологічної, енергетичної, банківської, гуманітарної … до всього, що перешкоджає досягненню цілей людиною.

    Безпека = правова держава. Як у нас порушуються справи, ведеться слідство, оголошуються вироки? Як сплачуються податки і робиться бізнес? Чому процвітають рейдерство і бандитизм? Як видаються кредити? Як проводяться тендери і конкурси? Чи дотримуються водії правил дорожнього руху? Чи спокійно ви спите в своїх оселях? Таких питань можна написати тисячі…

    Чимало знайомих виїхали на постійне проживання в різні країни. Однією з найпопулярніших країн протягом останніх років стала Польща. На моє питання, чому ви для життя обрали сусідню Польщу, я почула просту і зрозумілу відповідь: «Це правова європейська країна, де ми захищені і нам зрозумілі правила гри. Тут ми можемо бути впевненими в завтрашньому дні».

    Нам потрібні сили і велика віра. Це точно те, про що я буду просити в різдвяну ніч.

    І знову чекати кращих часів…

    Джерело: блог Тетяни Мокріді

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: держава населення безпека
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    Бути щасливою людиною в Україні неможливо