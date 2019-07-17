Чому порядні політики не мають шансів прийти до влади в Україні

«Або достойна людина, або гроші. Гроші не липнуть до нормальних»

Пост болю або про С.... продажність...

Останні роки щодня спостерігаючи за процесами, які відбуваються в Україні, переконуюсь, що ми котимось до чергового страшного Майдану. Знову вийдуть сотні тисяч, а спостерігати будуть мільйони... Між одними і іншими - прірва. Прірва ціннісна і інтелектуальна... Більшість суспільства в гонитві за виживанням втратила гальма і думає, що сам по собі нічого не вирішує. Я не пишу про політиків- злочинців, які крадуть, бо їх місце за ґратами... Мова про нас всіх... Про тих, хто приводить до влади казкарів-крадіїв, хто дістає з забуття тих, через яких гинуть хлопці на Сході.

Чому порядні політики не мають шансів пробитися? Як мені вчора сказав один знайомий: «Тань, ти ж розумієш: або достойна людина, або гроші. Гроші не липнуть до нормальних» . Політика вищого ешелону - справа багатіїв... Без принципів, гальм, дружби... Це змагання валіз і КАМАЗів з грошима.

Політику роблять «головні кнопки» TV, редактори яких тобі шепочуть в телефон, що «все вирішує власник». Політику роблять новини, в яких довгим ланцюгом- сюжетами політичні лідери обіцяють знизити тарифи, закінчити війну, забрати ліцензії у телеканалів. Ніхрена в тому не смислячи... Голову підняли і рота повідкривали ті, кому треба відповідати за статтею «державна зрада». Більшість журналістів мовчать і працюють згідно стоп-листів. Всім хочеться добре жити.

Політика - це коли хтось вирішив за гранти, що може піарити кожен пчих «нового обличчя» і підтасовувати чесні рейтинги під «нову надію». Всім хочеться добре жити.

Політика - це коли близькі друзі, яких ти витяг з депресії і забуття, фінансують твого конкурента на окрузі. А керівники ЖЕКів і ОСББ просять 1000$ за те аби зайти в під‘їзди і залишити листівки в поштових скриньках, консьєржкам або охороні. Всім хочеться добре жити.

Політика- це черга до твого кабінету в день народження, якщо ти займаєш високу посаду. І телефон, який розривається від дзвінків, якщо ти тримаєш політичну хвилю. Всім хочеться добре жити.

Політика - це коли на зустріч приходить фахівець з PR і говорить про «не те обличчя, і не той костюм, сенси - до дупи, головне говорити те, що піпл схаває». Він готовий попрацювати з важким клієнтом протягом півроку за півмільйона доларів за умов, що буде вести ще одну виборчу кампанію. Всім хочеться добре жити.

Політика - це підкуп. Гречка, олія, борошно, цукерки, 200, 500, 1000 грн. В Закарпатті побили рекорд - 1500 грн за голос з підтвердженням-фото з кабінки для голосування. Всім хочеться добре жити.

Політика - це партії без ідеології і структури. В цих партіях не включають в списки людей, які працюють за ідею... Їх швидко посувають з прохідних місць грошові мішки і хамлять... Всім хочеться добре жити.

Політика - це коли ти оголошуєш про організацію партії і до тебе вишикується черга тих, хто хоче від тебе грошей, а не тих, хто готовий попрацювати безкоштовно. Всім хочеться добре жити.

Політика - це гра олігархів. Вони знаходять улюблену ляльку- політика, дають йому абонемент на постійну присутність в ефірі ток-шоу, охорону, машини, проплачують листівки (борди) на стовпах... Хтось же має бути лобістом їхніх інтересів в парламенті. Всім хочеться добре жити.

Політика- це міфи. «Нові» політики кращі за «старих». Сьогоднішні «нові» з таким інформаційним маховиком точно підуть на пенсію в 30-35 років. І серед нових, і серед інших є порядні і розумні люди, а є злочинці і дурні. Тоді заради чого ця брехня? Всім хочеться добре жити.

Політика - це мистецтво управління державою, а не талант-шоу. Політика - це квест для розумних, а не змагання на ідіотизм, безпринципність і «довгі руки». Дуже хотілося б жити саме в такій Україні.

А ви того... співайте пісень єслі шо... Співайте і регочіть... якщо земля наша у нас залишиться.. Може варто включити РОЗУМ... якщо він є?

Джерело: блог Тетяни Мокріді

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»