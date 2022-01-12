В окупованому Криму не існує ніякого зростання економіки

Російські чиновники постійно вигадують «досягнення» для окупованих територій

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Периодически крымские чиновники отчитываются о якобы значительных достижениях в экономике Крыма. Говорят о росте промышленности, достижениях в аграрной и социальной сферах.

В официальной газете российского парламента Крыма постоянно повествуют о «грандиозных успехах», выдавая желательное за действительное, например: «Сегодня села так благоустроены, что их уже и глубинкой не назовешь», или «Россия сняла с нас унижение. Появились президент, страна, величие…».

В средине прошлого года много говорили о том, что, якобы, внутренний региональный продукт за 2014-2019 годы вырос в 2,5 раза. В случае, если бы это было действительно так, то можно было бы говорить и об успехе, и о «величии», и о наградах.

Однако сказать, что периодическое награждение крымских чиновников российскими орденами связано с экономическими успехами нельзя

Во-первых, «рост» крымской экономики – это всего лишь «магия цифр», скрывающая манипуляции ради пропаганды и орденов.

Во-вторых, разве можно вообще говорить об экономике аннексированного полуострова, если три четверти бюджета составляют российские федеральные дотации?

Естественно, Крым этими деньгами (дополнительными, а вернее – основными) не управляет. Крым, по сути, является не «субъектом», а объектом экономических решений центра, который, в зависимости от отношений и ситуации, может либо вытянуть эту экономику за уши, либо потопить ее.

Чиновникам в Крыму не остается никакой иной роли, кроме как надувать щеки и делать вид, что они якобы каждодневно «занимаются экономикой»

На самом деле это – имитация экономической деятельности, и говорит о том, что вовсе не экономика в Крыму главное. Ордена дают не за работу, а за политическую верность.

Вот яркий пример, рассчитанный российскими экономистами. «Внутренний региональный продукт (ВРП) Крыма в 2019 году составил 469,28 млрд рублей, или 7,45 млрд долларов по курсу на декабрь 2019 года, утверждает Росстат (данные ВРП за 2021-й и даже 2020 год появятся позже – авт.). В 2014 году ВРП региона составил 189,44 млрд рублей, это порядка 3,45 млрд долларов по курсу на конец 2014 года. Таким образом, формально экономика Крыма выросла в 2,5 раза, если считать в рублях, и 2,2 раза при подсчете в долларах. Но в 2013 году, когда Крым находился под контролем Украины, ВРП полуострова составлял 46,39 млрд гривен, или порядка 5,8 млрд долларов по курсу гривны на декабрь 2013 года. Из этих данных следует, что после аннексии полуострова его экономика резко упала – почти в 2 раза. И потребовалось несколько лет на то, чтобы восстановить потерянное и вырасти примерно на 17% по отношению к 2013 году (с учетом инфляции). То есть рост составил приблизительно 2,9% в год, что является крайне скромным показателем, учитывая огромный приток денег из федерального бюджета России, которые искусственным образом питали этот рост: по некоторым данным, в 2014-2019 гг. Кремль вложил в Крым около 1,5 трлн рублей, т.е. сумму, близкую к ВРП полуострова за весь этот период», – пишет сайт Eurasianet.org.

Крымские чиновники часто распространяют миф о так называемых «российских стандартах», которые, якобы выше украинских. Но «в рейтинге регионов по уровню доходов населения», составленном агентством «РИА Рейтинг» по данным с 1 апреля 2019 года по 1 апреля 2020 года, аннексированный Крым занимает 76 место из 85

Эксперты не просто сопоставили доходы или зарплаты в разрезе регионов, а рассчитали отношение доходов к фиксированному набору услуг и продуктов.

Рейтинг показал, что 17,6% населения Крыма живет за чертой бедности. Это один из самых худших показателей по сравнению с регионами России.

«О нереализованном потенциале полуострова может косвенно свидетельствовать сравнение Крыма с Краснодарским краем соседней России: это похожие регионы с точки зрения природно-климатических условий и структуры экономики (возможности для развития туризма, агробизнеса). При разнице в количестве населения в 2 раза (в Краснодарском крае население больше 5 млн, в Крыму – 2,5 млн), ВРП в Крыму в 5 раз меньше», – сообщает издание.

Обобщенно состояние крымской экономики для Крым.Реалии оценил экономист, первый заместитель председателя Центробанка России при президенте Борисе Ельцине Сергей Алексашенко.

«Экономическое чудо – это когда Крым становится экономически самообеспеченным, то есть когда его не дотирует российский бюджет. Крым исторически был дотационным: в Советском Союзе, в Украине, а в России еще больше стал дотационным. На реализацию экономического чуда нужно 15–20 лет. Но это означает, что в Крыму должны быть какие-то суперпривлекательные условия для инвестиций. В режиме санкций этого, конечно, никогда не будет. На туристическом бизнесе крымчанин или крымские компании могут зарабатывать. Но для того, чтобы хорошо заработать, там должны появиться хорошие гостиницы с современными условиями, бассейнами, спортзалами, кинотеатрами, концертными залами или шоппинг-молами. Чтобы построить торговый центр или гостиницу с бассейном, нужны десятки, если не сотни миллионов долларов. И одному человеку или даже какому-то маленькому городку это не под силу. Вот это и есть инвестиции. Конечно, они не придут, поэтому развить экономическое чудо только за счет туризма точно не получится».

По словам Алексашенко, для развития Крыма более 85% его экономики должны составлять другие, отличные от туризма отрасли

Однако, сегодня не только экономика, но и все остальное, что там есть, подчинено обеспечению мощной военной базы, содержащей развитую инфраструктуру, что потребляет громадную часть и гражданского бюджета. Никакая экономика на непотопляемом авианосце немыслима.

Крымский информационный сайт ForPost проанализировала итоги 2021 экономического года в Севастополе, и также пришла к выводу, что «экономического прорыва у Севастополя не получилось». «Как не получилось? Столько бордюров поменяли и плитки уложили, и не получилось?» – иронизирует в комментариях к этому материалу один из читателей.

Анализ журналистов неутешителен: «Что касается ситуации в базовых отраслях города, которые согласно Стратегии развития Севастополя должны стать экономическими драйверами региона, никакого прорыва здесь не произошло. Перспективы создания судостроительного и судоремонтного кластера по-прежнему туманны. В октябре во время отчета перед заксобранием Профатилов (директор департамента экономического развития Севастополя Денис Профатилов – авт.) в очередной раз сообщил о планах по созданию судостроительного кластера… С этой идеей носился еще опальный Дмитрий Овсянников, а затем «флаг» кластера подхватил и действующий губернатор Михаил Развожаев. В этот раз, по словам Профатилова, дело реально движется. Вопрос только куда? Не так давно министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил о планах передачи части территорий Севморзавода под девелопмент. Эта новость, мягко говоря, настораживает».

По мнению аналитиков, имеет туманные перспективы и рыбная отрасль, поскольку, хоть в прошлом году рыбы выловили и много, но севастопольские рыбаки по-прежнему находятся в ожидании обновления судов. Средний возраст траулеров и сейнеров составляет 40–45 лет. Без господдержки обновить рыболовный флот фактически невозможно. А обновления пока не видно

В сфере виноградарства, еще одной приоритетной сфере города, в этом году рекорды также не ставили. Сельскохозяйственные предприятия Севастополя в 2021 году, по официальным данным, собрали более 20 тыс. тонн винограда. «Это на 23% больше прошлогоднего показателя», – радостно рапортовали в пресс-службе городского правительства. Однако в 2019 году аграрии собрали 21,7 тыс. тонн. Так куда движется виноградарство?

Экономисты отмечают, что «спустя семь лет Севастополь продолжает быть крайне зависимым от федеральных денег, и в обозримом будущем ситуация едва ли изменится»: «Впрочем, в отличие от предыдущих периодов городские власти уже получают недвусмысленные сигналы из федерального центра. Министр экономического развития России Максим Решетников во время посещения Севастополя прямо сказал, что региону пора начинать зарабатывать».

О том, что город должен стать самодостаточным в течение пяти лет, депутаты первого созыва заксобрания Севастополя говорили еще в 2014 году

Даже была разработана соответствующая концепция. «К сожалению, по независящим от нас причинам реализовать эту концепцию не удалось, хотя она была очень хорошо просчитана. И мне очень отрадно слышать, что сейчас мы стали гораздо более активно говорить о пополнении доходной части бюджета. Это исключительно важно», – заявлял депутат Вячеслав Горелов во время голосования за бюджет 2022 года.

В Крыму и Севастополе все активнее говорят об этом, потому что, владея только куском бюджета, притом меньшим, экономикой как целостным комплексом заниматься невозможно. Вот и в комментариях к статье на севастопольском информационном сайте местные жители пишут: «Никакого прорыва не будет. Заниматься во власти некому, уровень и образование не тот. Все заточено на благо богатеньких. Севастополь, который был и о котором мы мечтали, уходит в небытие».

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Джерело: Крим.Реалії

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