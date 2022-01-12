Порошенко дав пораду Зеленському, як зекономити бюджетні кошти

Лідер «Європейської солідарності» вважає, що Офісу президента треба менше демонструвати свій страх

Політсила п’ятого президента «Європейська солідарність» закликає Офіс Зеленського зекономити бюджетні кошти, «які Банкова сьогодні витрачає на незаконне стеження за лідером опозиції». У «ЄС» оприлюднили офіційну заяву про те, що лідер опозиції Петро Порошенко повернеться до Києва 17 січня, рейсовим літаком з Варшави.

Сьогодні лідер «Європейської солідарності» працює в Брюсселі, де проводить важливі міжнародні зустрічі, в тому числі по лінії НАТО, на тлі підвищеної концентрації російських військ на кордоні з Україною і вторгнення росіян до Казахстану.

«Петро Порошенко вдячний прихильникам, які готуються до його повернення до Києва. І радить Офісу Зеленського менше демонструвати свій страх через провладні ЗМІ: «раджу Банковій не витрачати кошти на незаконне зовнішнє спостереження і прослушку – ми інформуватимемо вас про кожний крок, який наближає додому. Так само не раджу владі лякати мене арештом прямо в аеропорту. Я повертаюся 17 січня о 9 ранку», – йдеться у повідомленні.

У «Євросолідаарності» наголошують, що в умовах широкомасштабної агресії Путіна переслідування лідера опозиції є нічим іншим як руйнуванням національної єдності – саме тим, що так необхідно агресору.

До слова, суддю, яка арештувала майно Порошенка, внесли до бази «Миротворець».

Нагадаємо, 6 січня стало відомо, що Печерський районний суд Києва вирішив накласти арешт на майно Петра Порошенка. Окрім майна політика, заарештували активи «Прямого» та «5 каналу».

Також лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко заявив, що повернеться до України 17 січня.

До слова, колишні народні депутати і учасники дисидентського руху, звернулися до президента Зеленського зі закликом долучитися до скасування кримінальних справ, відкритих проти Петра Порошенка.

Нагадаємо, 20 грудня п'ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко отримав підозру у державній зраді.

Згодом виконувач обов'язків генпрокурора Олексій Симоненко підписав клопотання про арешт експрезидента та лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка і заставу в сумі 1 млрд грн.

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