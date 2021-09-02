Окупація Криму. Віцепрем'єр Резніков виставив попередній рахунок Москві

Кінцева сума компенсації буде названа після звільнення півострова

Україна планує перерахувати збитки від захоплення росіянами Криму після повної деокупації півострова. Про це віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков розповів в інтерв'ю «Лига.net».

«Остаточних цифр ніхто не назве. Для цього потрібен повноцінний аудит, з нашою присутністю в Криму. Це можна зробити вже після повної деокупації. Тільки за активами наш збиток – до $135 млрд. Це майно компаній, приватних осіб, активи банків, втрачене право власності. Але це дуже приблизна цифра», – повідомив він.

Він додав, що спілкувався з першим віцепрем'єром і міністром економіки Олексієм Любченком, після чого було вирішено, що варто ще раз провести переоцінку.

«Наше відчуття – що збитки вдвічі більші. Як мінімум», – додав Резніков.

Також урядовець розповів, що Російська Федерація витрачає на утримання окупованого Донбасу до $5 млрд на рік. Таким чином ці витрати з 2014 року можна оцінити в $35 млрд.

Колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер в інтерв’ю «Главкому» розповів, що Росія болісно прагне створити фальшивий наратив, що Крим завжди належав їй, що кримчани вільно зробили свій вибір стати частиною Росії. Але насправді так не було.

Нагадаємо, на інавгураційному саміті Кримської платформи всі делегати підписали спільну Декларацію, у якій визнають Росію окупантом і засуджують порушення і обмеження прав людини в Криму, мілітаризацію Криму, перешкоджання правам і свободам судноплавства, зміну демографічної структури півострову шляхом переселення громадян РФ до Криму.

Президент Зеленський запросив Росію долучитися до Кримської платформи. У Путіна пропозицію відкинули.

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