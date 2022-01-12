  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Шмигаль анонсував підвищення мінімальної пенсії для українців старше 70 років

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У березні буде проведена індексація, в тому числі і для працюючих пенсіонерів - Шмигаль анонсував підвищення мінімальної пенсії для українців старше 70 років
    У березні буде проведена індексація, в тому числі і для працюючих пенсіонерів
    фото з відкритих джерел

    У 2022 році очікується підвищення пенсій в кілька етапів

    У 2022 році мінімальну пенсію для українців старше 70 років піднімуть до 3 тис. грн, але для цього необхідно, щоб трудовий стаж був не менше 30-35 років. Про це заявив на засіданні уряду 12 січня прем'єр Денис Шмигаль.

    За його словами, у 2022 році очікується підвищення пенсій в кілька етапів. Зокрема, в березні буде проведена індексація, в тому числі і для працюючих пенсіонерів. Програму доплат розширять на українців старше 70 років, будуть перераховані пенсії для чорнобильців з інвалідністю, а також продовжиться підвищення пенсій для 65-річних у зв'язку із зростанням мінімальної зарплати.

    «Мінімальна пенсійна виплата для людей віком від 70 років зі стажем 30-35 років буде 3 тис. грн», – зазначив Шмигаль.

    Як відомо, з 1 січня 2022 року в Україні деяким категоріям пенсіонерів збільшено пенсійні виплати.

    Розміри пенсій збільшено для 21 204 людей. Середній розмір підвищення – 2903, 21 гривень. До 1 тисячі гривень підвищено виплати 2246 людям, понад 1 тисячу гривень – 18958.

    До слова, важливо знати, що пенсіонерів можуть повністю позбавляти виплат: названо важливу умову.

    Читайте також:
    Теги: пенсіонери гроші Україна пенсія Денис Шмигаль стаж
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Шмигаль анонсував підвищення мінімальної пенсії для українців старше 70 років