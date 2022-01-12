Шмигаль анонсував підвищення мінімальної пенсії для українців старше 70 років

У березні буде проведена індексація, в тому числі і для працюючих пенсіонерів

У 2022 році очікується підвищення пенсій в кілька етапів

У 2022 році мінімальну пенсію для українців старше 70 років піднімуть до 3 тис. грн, але для цього необхідно, щоб трудовий стаж був не менше 30-35 років. Про це заявив на засіданні уряду 12 січня прем'єр Денис Шмигаль.

За його словами, у 2022 році очікується підвищення пенсій в кілька етапів. Зокрема, в березні буде проведена індексація, в тому числі і для працюючих пенсіонерів. Програму доплат розширять на українців старше 70 років, будуть перераховані пенсії для чорнобильців з інвалідністю, а також продовжиться підвищення пенсій для 65-річних у зв'язку із зростанням мінімальної зарплати.

«Мінімальна пенсійна виплата для людей віком від 70 років зі стажем 30-35 років буде 3 тис. грн», – зазначив Шмигаль.

Як відомо, з 1 січня 2022 року в Україні деяким категоріям пенсіонерів збільшено пенсійні виплати.

Розміри пенсій збільшено для 21 204 людей. Середній розмір підвищення – 2903, 21 гривень. До 1 тисячі гривень підвищено виплати 2246 людям, понад 1 тисячу гривень – 18958.

До слова, важливо знати, що пенсіонерів можуть повністю позбавляти виплат: названо важливу умову.